Ministro de Defensa reveló las conclusiones sobre la bomba detectada en la frontera con Ecuador: “Jamás intentaron afectarnos”

El ministro de Defensa descartó que la bomba hallada fuera un intento de violación de la soberanía - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Caracol Radio

El ministro de Defensa Nacional de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, se refirió nuevamente sobre las investigaciones frente al artefacto explosivo hallado en la frontera entre Colombia y Ecuador, y que fue denunciado por el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros realizado el lunes 16 de marzo de 2026.

El jefe de cartera, en declaraciones a Caracol Radio, recalcó que el elemento, encontrado en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales (Nariño, sur de Colombia), fue producto de un rebote, luego de que las autoridades ecuatorianas efectuaran un operativo cerca al sitio en mención.

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“En días anteriores, se colocó un video de archivo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde se veía que un bombardeo que se hizo de entrenamiento caen dos bombas y una de ellas rebota más de 400 metros y en este caso, por el ángulo de impacto, por la velocidad que tenía, pues se evidencia claramente que impacta en territorio ecuatoriano y cae en el lado colombiano. El tiempo, modo y lugar que se contrastó desde nuestra perspectiva y fue lo que se mencionó ahí es que sí”, explicó el funcionario al citado medio de comunicación.

- crédito Captura de Pantalla Caracol Radio W

Tras ello, el ministro enfatizó en que el hallazgo del artefacto explosivo no significó una posible violación a la soberanía colombiana.

“También se concluyó que Ecuador jamás intentó afectar a Colombia, que lo hizo contra un objetivo totalmente lícito en territorio ecuatoriano”, agregó.

Por último, Pedro Sánchez indicó que, tras estas conclusiones, espera que las relaciones entre ambos países puedan retomar su rumbo.

“Es clave mejorar aún más la cooperación y las coordinaciones para afectar a los grupos criminales en esa zona”, concluyó.

FOTO DE ARCHIVO: El tráfico se mueve en el puente internacional de Rumichaca el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia. el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro/Archivo

El hallazgo del artefacto explosivo generó fuertes tensiones políticas entre ambos países, sumado a las medidas económicas que se han anunciado frente al ingreso de productos provenientes de las dos naciones.

Reunión virtual entre delegados de Colombia y Ecuador

Con el fin de desescalar la crisis diplomática, las delegaciones de Colombia y Ecuador, lideradas por los viceministros de Relaciones Exteriores, celebraron una reunión virtual el miércoles 25 de marzo de 2026.

En un comunicado conjunto, ambas delegaciones resaltaron que este encuentro representa uno de los primeros acercamientos formales desde que el Gobierno de Daniel Noboa impuso aranceles del 50% a productos colombianos a comienzos de febrero, decisión tomada tras acusaciones sobre falta de colaboración en temas de seguridad en la frontera.

De acuerdo con el mismo comunicado, ambos países resaltaron la necesidad de mantener un alto nivel de compromiso para avanzar en materia de seguridad fronteriza. El diálogo, que contó con la mediación de Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, también incluyó temas de comercio, transporte, energía y cooperación judicial, aspectos clave tras la imposición de aranceles recíprocos.

Ambos gobiernos acuerdan fortalecer estrategias conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando en la frontera común - crédito Cancillería de Colombia

“Durante el encuentro, las delegaciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados, para avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia, organizada transnacional”, se lee en el comunicado.

Durante la sesión, ambos países reiteraron su voluntad de mantener un diálogo político fluido y una cooperación sostenida para garantizar el bienestar y la seguridad de las dos naciones.

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

“Las delegaciones convinieron en abordar, de manera integral, los temas pendientes en la relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común”, añadieron.

El presente contacto entre cancillerías se suma a las medidas para mitigar las diferencias comerciales y políticas, luego de un periodo en el que Colombia y Ecuador anunciaron barreras arancelarias recíprocas. Si bien el último comunicado sugiere avances en temas de seguridad, quedan pendientes por resolver los desencuentros en cooperación y comercio, según reconocieron ambas partes.