Investigan la muerte violenta de reconocida creadora de contenido en Medellín: exnovio dio versión de los hechos

La influenciadora La Traviesa RP fue atacada con un cuchillo en Caldas mientras viajaba con su exnovio - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La tarde del sábado 18 de octubre de 2025, la influenciadora conocida como La Traviesa RP fue atacada con un cuchillo en cuatro ocasiones mientras se desplazaba por la variante a Caldas, en las cercanías del sector La Y, en jurisdicción de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el exnovio de la víctima, el ataque sucedió cuando la mujer, identificada como Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años, y él fueron interceptados por hombres armados, con el propósito de despojarlos de sus pertenencias. Los hechos ocurridos durante su trayecto hacia el Centro Poblado La Tablaza, barrio en el que residía la víctima.

Luego de los hechos, el conductor llegó con Restrepo Valencia a urgencias de la Clínica Las Vegas, de Medellín, hacia las 10:00 p. m. del viernes 17 de octubre. Según expresó el hombre, que presentaba una herida superficial en el brazo izquierdo, el ataque fue cometido por individuos en motocicleta que pretendían robarlos. El supuesto asaltante lesionó a la mujer en el hombro izquierdo, el cuello y un dedo, ocasionándole heridas graves, mientras que él resultó apenas herido de forma leve.

El conductor del vehículo, exnovio de la víctima, declaró que el ataque fue un intento de hurto por parte de motociclistas - crédito Rebeca Herrera/AP

Restrepo Valencia alcanzó a ser atendida por el personal médico de la clínica, pero falleció antes de ser intervenida quirúrgicamente. La Policía Nacional inició la investigación para determinar si el móvil corresponde a un hurto, como declaró el conductor, o si existen otros factores detrás del crimen.

Las autoridades retuvieron los dos teléfonos celulares del conductor y revisan el dispositivo de la víctima en busca de pistas sobre lo sucedido. También examinaron el vehículo, donde hallaron manchas de sangre en el asiento del copiloto y el techo. Además, se analizan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas cerca del lugar señalado por el conductor para esclarecer los hechos.

La influenciadora, cuyo nombre artístico era La Traviesa RP, se dedicaba a la creación de videos de entretenimiento y tenía más de 216.000 seguidores en Facebook y 27.000 en TikTok, plataformas donde compartía frecuentemente contenidos de humor, retos y bromas, algunos junto a su excompañero sentimental.

Con este caso, la Policía Nacional suma 93 mujeres asesinadas este año en Antioquia, cifra que supera los 83 homicidios de mujeres registrados en el mismo periodo de 2024. En el municipio de Caldas este sería el octavo asesinato del año y la primera mujer muerta en esa jurisdicción durante 2025, igualando la estadística de víctimas femeninas en esa zona al registro del año anterior.

Estefanía Restrepo Valencia falleció en la Clínica Las Vegas de Medellín antes de ser intervenida quirúrgicamente - crédito Mario Franco/Colprensa

Feminicidio en Medellín: madre de 26 años es asesinada por su expareja en su vivienda del barrio Santander

El 12 de octubre de 2025, el asesinato de María Fernanda Agudelo, madre de 26 años, dentro de su vivienda en el barrio Santander de Medellín, volvió a poner en el centro del debate el aumento de los feminicidios en la ciudad. El ataque ocurrió mientras la víctima dormía junto a su hijo, según detalló Dorley Agudelo, tía de la joven, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El presunto agresor, quien sería la expareja de la víctima y tiene 45 años, ingresó a la residencia escalando el balcón de una vecina. La familiar relató al medio: “Nos encontrábamos, pues, acostados. Él se montó por el balcón de una vecina, y llegó a la pieza de ella, y escuchamos las detonaciones, fueron cuatro, y cuando salimos a ver qué pasaba, nos lo encontramos de frente, pero él se nos voló. La verdad, nosotros deseamos que esto no quede impune, porque ella era muy buena chica”.

La Policía Nacional investiga si el móvil del crimen fue un robo o si existen otros factores involucrados - crédito Rodrigo Sura/EFE

De acuerdo con los allegados, el suceso tuvo lugar apenas seis días después de que Agudelo decidiera terminar la relación sentimental, desencadenando nuevos episodios de violencia. Familiares explicaron que la joven ya había presentado varias denuncias por maltrato y había reportado amenazas explícitas recibidas por parte del acusado, principalmente a través de mensajes y audios de WhatsApp.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra revisando las cámaras de seguridad del sector para localizar al presunto responsable, quien disparó en repetidas ocasiones frente al hijo de la víctima antes de huir en motocicleta y permanece fugitivo.