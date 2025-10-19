Caso ‘narcofiscales’: destituyen a dos funcionarios judiciales por favorecer a expolicía vinculado al cartel del Norte del Valle

Ambos fiscales beneficiaron a Juan David Rengifo, alias la R, expolicía vinculado a alias Mueble Fino y al cartel del Norte del Valle - crédito Fiscalía General de la Nación y REUTERS

Dos fiscales delegados ante los jueces penales en Cali, Ana Victoria Nieto y Jorge Iván Ríos, fueron destituidos e inhabilitados tras comprobarse que beneficiaron a Juan David Rengifo, alias la R, un expolicía de la Sijín vinculado a las actividades criminales de Jaír Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, un aliado del cartel del Norte del Valle.

El fallo de segunda instancia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la destitución e inhabilidad de los exfuncionarios por diez años, que inicialmente apelaron la decisión.

El documento conocido por Semana detalla que la fiscal Nieto “omitió un acto propio de sus funciones, pues no vinculó a Fabián Andrés Vargas Albán, conocido con el alias de Juan; Pablo Andrés Sanabria González, conocido con el alias de Sargento Retirado, y José Luis Salas Bastidas, alias Primo, en el proceso adelantado por el secuestro extorsivo del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve, a pesar de contar con todos los elementos probatorios”.

Monsalve Bonilla fue secuestrado por alias la R y un grupo de delincuentes mientras se desplazaba de Cali a Dapa por supuestas deudas con la mafia. La Comisión de Disciplina Judicial constató un entramado corrupto que permitió desviar la investigación, capturar a personas ajenas al caso y modificar otras indagaciones sobre secuestro simple y homicidio agravado.

Irregularidades en el caso de Ana Victoria Nieto

Nieto omitió vincular a tres implicados en el secuestro extorsivo del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve - crédito Función Pública

La magistrada Diana Vélez, ponente del caso, señaló que en 2017 la policía judicial solicitó a Nieto capturar a alias Juan y a Sargento Retirado por el secuestro de Monsalve, pero la fiscal “no realizó gestión alguna” hasta que el caso fue trasladado en 2021 a la Fiscalía 12 Delegada del Tribunal de Bogotá, que procedió a judicializar a los implicados de manera inmediata.

En el caso de José Luis Salas, alias Primo, las irregularidades incluyeron la captura de un homónimo que no tenía relación con el delito, lo que llevó al Juzgado Cuarto Penal de Cali a precluir la investigación contra esa persona. El mismo despacho critió las actuaciones de la fiscal Nieto por la “extrañeza que produce que, con el material probatorio que se tiene, no se haya enrutado la investigación pertinente hacia el sujeto Salas Bastidas”.

Por estas actuaciones, Nieto fue acusada por la Fiscalía de prevaricato por omisión agravada, al haber evitado deliberadamente la acción penal en los procesos relacionados con el secuestro de Monsalve. La Comisión de Disciplina concluyó que Nieto “de manera consciente y voluntaria enfiló su comportamiento” y calificó su conducta como “arbitratia”.

La implicación de Jorge Iván Ríos

Ríos intervino como intermediario para recibir 100 millones de pesos y evitar la captura de Rengifo - crédito Colprensa

En cuanto a Jorge Iván Ríos, el fiscal 47 de Cali, la comisión precisó que la fiscal Nieto investigaba a Juan David Rengifo por el secuestro y asesinato de Jorge Mauricio Guerrero, alias Muelas. A finales de 2019, Nieto salió de vacaciones y el caso pasó al fiscal Iván Aguirre, lo que garantizó la continuidad del proceso.

Rengifo buscó evitar su captura mediante sus abogados, Héctor Rojas y Jency Geovo, contactando a funcionarios de la Fiscalía. En este entramado apareció el fiscal Ríos, que aceptó 100 millones de pesos para actuar como intermediario de su colega Aguirre; sin embargo, el fiscal Aguirre terminó capturando a Rengifo, quien confesó el pago para evitar la judicialización, dejando evidencia de la participación de Ríos en el entramado criminal.

Los fallos confirman que ambos fiscales actuaron al servicio de estructuras criminales en procesos de secuestro y homicidio en Cali - crédito Colprensa

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que Ríos desconoció deberes funcionales fundamentales, como “actuar con lealtad y moralidad y puntualmente de no interesarse en asuntos a cargo de otro despacho y menos a cambio de una promesa remuneratoria”. La sanción de destitución e inhabilidad por diez años se aplicó en consecuencia.