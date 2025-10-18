Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Las víctimas quedaron a un costado del vehículo de servicio público - crédito Gabriel Villa Pérrez/Facebook

Un escalofriante hallazgo se conoció en la mañana del sábado 18 de octubre de 2025, en una vía de Antioquia, específicamente en la vía que de Medellín conduce a Anorí (Antioquia).

Dos personas fueron halladas muertas con heridas de arma de fuego, en el Nordeste de Antioquia, a unos 17 kilómetros de la zona urbana de Anorí.

Las víctimas se desplazaban en un taxi con placas TRF073, de Bello, según reportaron las autoridades, que avanzan en las tareas investigativas para determinar las circunstancias del doble homicidio y confirmar la identidad de las personas fallecidas.

Las autoridades mantienen operativos en el Nordeste de Antioquia para contener la violencia y esclarecer los hechos recientes crédito Colprensa

Al respecto, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, declaró que aunque existe la hipótesis de que los hechos podrían estar relacionados con la presencia de grupos armados que operan en la región, ese aspecto no se ha confirmado y dependerá del avance de las investigaciones.

“Es lo más probable, pero ya la conjetura a qué grupo se le puede atribuir el hecho o no, y si ellos hacen parte de algún grupo, no. Ese dato no está claro y se sabrá apenas lleguen los cuerpos y ya se hagan las identificaciones plenas”, afirmó Rico.

El traslado de los cuerpos y la coordinación de las diligencias judiciales estuvo a cargo de los bomberos del municipio de Anorí para llevarlos a la zona urbana donde se adelantarán los procedimientos legales correspondientes.

Este caso ocurre en medio de un ambiente de tensión en el Nordeste antioqueño, donde recientemente se han registrado acciones violentas atribuidas principalmente a disidencias de las Farc, incluidos ataques con artefactos explosivos, hostigamientos contra la fuerza pública e intimidaciones a poblaciones rurales. Las autoridades mantienen operativos en la región para contener la escalada de violencia y esclarecer los más recientes hechos.

Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas entre grupos armados - crédito Comunicados Medellín/Facebook

Homicidio en la autopista Medellín-Bogotá: asesinan a un hombre en restaurante de El Santuario

El miércoles 16 de octubre de 2025, un hombre identificado como Luis Valdez Paternina, de 40 años y originario de Chigorodó (Antioquia), fue asesinado a las 1:40 p. m. en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de un restaurante en jurisdicción de El Santuario.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Los responsables escaparon por la vía que conduce a la vereda El Carmelo.

Las primeras hipótesis de la policía apuntaron a que el crimen tendría relación con un ajuste de cuentas entre el Grupo Delincuencial Común Organizado El Mesa y el Clan del Golfo, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del hecho violentos.

El sujeto fue abordado al interior de un establecimiento gastronómico - crédito Freepik

Tras el ataque, unidades policiales implementaron un operativo de búsqueda a lo largo de la autopista, en dirección hacia Marinilla, con apoyo de las cámaras de videovigilancia instaladas en el corredor vial. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal (Ubic) de El Santuario.

Fuentes judiciales informaron que Valdez Paternina, alias Lucho, fue detenido en 2017 en un centro comercial de Medellín. En ese momento, las autoridades lo señalaron como dirigente de una estructura delictiva urbana dedicada a organizar atentados contra la fuerza pública en Medellín y Bogotá en un plan pistola.

Paternina contaba con antecedentes por los delitos de terrorismo (2005), porte ilegal de armas (2012), homicidio (2017) y concierto para delinquir (2017). Las autoridades mantienen la investigación abierta para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del hecho.