Colombia

Obra en Bogotá con 10 años de retraso será entregada: mejorará la movilidad en tres vías claves

Una importante vía en Bogotá se prepara para su apertura tras varias etapas de construcción, marcando un nuevo avance en los proyectos de infraestructura de la ciudad

Por Camila Castillo

Guardar
La apertura de la vía
La apertura de la vía significa una mejor movilidad para los habitantes de la localidad de Suba - créditos IDU

La movilidad en Bogotá enfrenta una congestión persistente debido a una combinación de factores que van desde la alta cantidad de vehículos, manifestaciones ciudadanas, accidentes viales y el cierre constante de tramos por obras de infraestructura. Esta situación agrava los tiempos de desplazamiento y genera complicaciones para los habitantes de la capital colombiana.

El desarrollo de grandes proyectos como el Metro de Bogotá y las troncales de Transmilenio en la Avenida 68 y la Calle 13 ha requerido la intervención de múltiples arterias principales. Estas obras han motivado desvíos, restricciones de acceso y bloqueos parciales que afectan tanto al transporte público como particular.

A estos trabajos de gran escala se suman obras de valorización que han registrado retrasos de varios años, en especial a lo largo de la Avenida Boyacá que es un corredor que conecta con más vías y que en ocasiones es tomado como alterno en medio de los trancones en los alrededores de los megaproyectos.

La vía hace parte de
La vía hace parte de un proyecto de valorización - crédito IDU

Para aliviar la situación, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a avanzar en la entrega de infraestructuras como la que conecta la avenida El Rincón con avenida Boyacá y sus conectantes tanto al sur como el norte que mejoran los tiempos de desplazamientos en estos puntos.

Esta vía hace parte del acuerdo de Valorización 523 de 2013, es decir que desde hace más de 10 años estaba en “veremos”, creando trancones por los cierres y desesperanza para los vecinos del sector.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) este proyecto tiene un avance del 97,65%, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán lo recibiera con un progreso del 64,58% en enero de 2024.

Aunque no hay fecha exacta para la apertura oficial de este corredor vial, se espera que 2,35% esté finalizado antes de diciembre.

Los resultados recientes hacen parte de un aumento en el número de trabajadores. Actualmente, hay 460 colaboradores en la zona en turnos diurnos y nocturnos, concentrando sus esfuerzos en los remates del espacio público, la conexión de redes de acueducto y las actividades de plantación y jardinería.

La intervención en la intersección forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad y la calidad de vida en el noroccidente de la ciudad. Tras la apertura de los puentes de la calle 127 en marzo de 2025, el IDU ha continuado con la construcción de conexiones directas entre ambas avenidas, una infraestructura que beneficiará a más de 1.200.000 personas residentes en la localidad de Suba y sectores aledaños.

Esta infraestructura fue inaugurada el
Esta infraestructura fue inaugurada el 31 de marzo de 2025 - crédito Carlos Fernando Galán/X

El alcance del proyecto abarca una longitud total de 2,35 kilómetros, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91.

La obra incluye dos calzadas de dos carriles mixtos, un separador central, senderos peatonales en ambos costados, más de 54.000 m² de espacio público, donde se integran zonas verdes, 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá que conecta más fácil con la autopista Norte. Estas características buscan responder a las necesidades de movilidad, recreación y seguridad de los habitantes.

En la fase final, los equipos se enfocan en detalles como la conexión vial hacia el sur, la adecuación de un gimnasio solicitado por la comunidad bajo el puente, la iluminación y la revisión de conexiones de acueducto.

El director del IDU, Orlando Molano, precisó: “Estamos trabajando en los últimos detalles, en la conexión de la av. Rincón con la av. Boyacá hacia el sur, revisando el gimnasio que nos pidió la comunidad, debajo del puente (labores de espacio público), la iluminación y la revisión de algunas conexiones de acueducto”.

Las obras en Bogotá avanzan, sobre todo aquellas que reportaban retrasos de más de 10 años - crédito IDU

El funcionario también se dirigió a la ciudadanía para reconocer los retrasos acumulados en administraciones anteriores y reiteró el compromiso institucional con la entrega de la obra. “Ofrecemos excusas a la ciudadanía por las demoras presentadas desde administraciones pasadas, y reiteramos el compromiso de la entidad con la entrega de esta megaobra que mejorará la calidad de vida de los habitantes del noroccidente de la ciudad”, afirmó Molano.

Temas Relacionados

Infraestructura vial Bogotá Carlos Fernando Galán Suba Avenida Boyacá Avenida El RincónObras en BogotáIDUColombia-Noticias

Más Noticias

Video |La colombiana que explicó las lecciones de filosofía detrás de ‘Coraje, el perro cobarde’: “Controlamos cómo reaccionamos”

La psicóloga y escritora Luciana Beccassino analizó el trasfondo filosófico de esta serie animada, destacando que el verdadero héroe no es quien vence el miedo, sino quien actúa por amor, pese a sentirse aterrorizado

Video |La colombiana que explicó

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m.  (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: siga el minuto a minuto

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas del certamen en Buenos Aires

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Dane inicia encuesta multipropósito en Bogotá y Cundinamarca: esto es lo que evaluarán en los hogares

Funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística visitarán 80.000 hogares en la región para recabar datos clave sobre vivienda, salud, empleo y seguridad, buscando mejorar la toma de decisiones públicas

Dane inicia encuesta multipropósito en

Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

El cantante y actor conmovió a sus seguidores al rendir homenaje a Gustavo Angarita y Carlos Barbosa, dos figuras icónicas que marcaron su carrera y dejaron huella en la pantalla chica nacional

Así despidió Carlos Vives al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Así despidió Carlos Vives al

Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Presentadora de Univisión habló sobre la pasarela de Valentina Castro en el show de Victoria’s Secret y confundió su tierra natal

La Jesuu y Juliana Calderón protagonizan nuevo entrenamiento horas antes del inicio de ‘Stream Fighters’: “Un olor espantoso”

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: siga el minuto a minuto

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo

Carlos Antonio Vélez se volvió a ir en contra de Néstor Lorenzo tras los amistosos FIFA: “Es decepcionante”

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal