Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

Carlos Vives se despide con nostalgia de Gustavo Angarita y Carlos Barbosa - crédito @carlosvives/Instagram

El reconocido cantante y actor colombiano Carlos Vives expresó un profundo mensaje de despedida tras conocerse la muerte de dos grandes figuras de la televisión nacional: Gustavo Angarita y Carlos Barbosa.

Ambos artistas, considerados pilares de la actuación en Colombia, compartieron pantalla con Vives en producciones que marcaron una época dorada de la televisión nacional.

Es por esto que a través de sus redes sociales, el samario escribió un mensaje cargado de emoción y gratitud hacia quienes fueron sus compañeros y amigos dentro y fuera del set.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esta semana murieron dos amigos y compañeros actores con quien tuve la suerte de trabajar en televisión: Gustavo Angarita y Carlos Barbosa. Grandes entre los grandes de una generación de actores que ayudaron a fortalecer mi camino por la identidad“, Empezó mencionando Carlos Vives.

El mensaje de despedida de Carlos Vives a Gustavo Angarita - crédito captura de pantalla Los 33

Adicionalmente, mencionó lo que sentía y pensaba actualmente con respecto a los personajes que fallecieron e indicó: “Cierro los ojos, los puedo volver a ver y me copa la nostalgia. Gracias, gracias por tanto”.

Las palabras del intérprete de La gota fría conmovieron a sus seguidores, quienes recordaron las producciones en las que compartió con ambos actores, resaltando el cariño y la admiración que siempre mostró hacia los talentos con los que creció en la pantalla chica.

Gustavo Angarita, considerado uno de los más respetados actores del país, participó junto a Carlos Vives en la telenovela Tuyo es mi corazón (1985), donde ambos compartieron créditos principales con Amparo Grisales. En esa producción, Angarita interpretó a Aníbal Sánchez.

Por su parte, Carlos Barbosa y Carlos Vives estuvieron en la telenovela Loca Pasión (1989), una producción en la que ambos compartieron roles protagónicos, siendo una de las pocas colaboraciones entre ambos actores en el ámbito de la televisión colombiana.

Carlos Vives le dedicó palabras emotivas a Carlos Barbosa - crédito @carlosbarbosaactor/IG

Vives, quien inició su carrera artística en la televisión antes de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música latina, compartió set con ambos intérpretes durante sus primeros años como actor.

De allí, su mensaje adquiere un valor especialmente sentimental, pues refleja el vínculo que lo unió a una generación que definió gran parte del arte dramático colombiano.

Los seguidores del artista respondieron con mensajes de apoyo y cariño, destacando la sensibilidad con la que Vives rindió homenaje a sus compañeros.

“Hermosas palabras, Carlos. Ellos también hicieron parte de nuestra historia”, “Qué lindo que los recuerdes con tanto amor. Es un honor haberlos visto actuar juntos”, “Yo no me acordaba de que habían compartido novela”, “Qué impresionante como pasa el tiempo”, dicen algunas de las reacciones.

El sentido homenaje de Carlos Vives a Gustavo Angarita y Carlos Barbosa emociona a los fans de la televisión nacional - crédito @carlosvives/X

La partida de Angarita y Barbosa deja un vacío profundo en el gremio actoral colombiano, pero también un legado invaluable. Con su mensaje, Carlos Vives reafirma la importancia de honrar a quienes construyeron los cimientos del arte nacional y de mantener viva la memoria de los grandes referentes de la televisión.

La muerte de Gustavo Angarita se confirmó en la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, el actor colombiano falleció a los 83 años a raíz de un cáncer que ya estaba en etapa de cuidados paliativos debido a que había hecho metástasis.

De acuerdo con la información que se conoció a través de las redes sociales, el deceso se habría dado el 16 de octubre, pero solo hasta el día siguiente se reveló para el público.

Mientras que el fallecimiento de Carlos Barbosa Romero fue a los 81 años después de enfrentar un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, y que esta enfermedad fue la causa de su deceso, según confirmó su esposa al programa La Red.