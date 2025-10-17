Colombia

Así fue la entrevista en que Greeicy Rendón y Mike Bahía hablaron sobre el millonario hurto a su finca: “Qué tal que nos hubieran robado todo”

La pareja de artistas recordó cómo el robo a su vivienda los llevó a replantear su vida, porque priorizaron la unión familiar y el bienestar de sus animales por encima de las pérdidas materiales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Greeicy Rendón y Mike Bahía
Greeicy Rendón y Mike Bahía abren su corazón sobre el robo que marcó a su familia - crédito @mikebahia/IG

La reciente detención de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, bajo acusaciones de secuestro y tortura a dos empleados tras un millonario robo en su finca, ha recordado un episodio que marcó a la artista y a su pareja, Mike Bahía.

En una entrevista concedida en junio de 2023 a la periodista mexicana Karla Díaz, para el pódcast Pinky Promise, ambos artistas hablaron sobre el impacto que tuvo ese robo en su vida familiar, no solo por las pérdidas materiales, sino también por el golpe emocional que tuvieron superar.

Durante la conversación, Karla Díaz introdujo el tema al referirse al hogar campestre de los cantantes y la cantidad de animales que conviven con ellos.

Ustedes están en un rancho (una finca), ahí tienen el espacio; nosotros estamos en un apartamento, entonces no es lo mismo”, comentó la presentadora.

El emotivo mensaje de Greeicy
El emotivo mensaje de Greeicy Rendón tras el robo: “Mientras estemos juntos, podemos empezar de cero” - crédito @mikebahia/Instagram

Ante esto, Mike Bahía aprovechó para reflexionar sobre su estilo de vida y los distintos lugares donde han vivido juntos.

“Es que nosotros estamos en una película hoy de vida diferente. Llegamos a una zona... Nosotros somos como la cebolla vamos creciendo por etapas... hemos tenido la etapa en Bogotá, después una en Pereira, luego en Medellín y hoy sentimos la necesidad de movernos, de movilizarnos. Tenemos una casa que hemos construido en nueve años de estar juntos pedaleando para el mismo lado”, señaló el intérprete, destacando el esfuerzo compartido que ambos han puesto en su hogar.

Fue entonces cuando Bahía recordó el robo sufrido en esa finca, una experiencia que, según sus palabras, los hizo replantearse su estabilidad.

Mira, a nosotros hace poquito nos robaron y pues qué tal que nos hubieran robado todo”, dijo el cantante haciendo referencia a la situación que ocurrió en mayo de 2023, según se conoció públicamente.

La difícil decisión de Greeicy
La difícil decisión de Greeicy Rendón y Mike Bahía: ¿Mudarse tras el asalto o quedarse por sus animales? - crédito @greeicy/IG

Greeicy complementó las palabras de su futuro esposo con una mirada más emocional, dejando claro que, pese al daño económico, su mayor alivio fue que su familia estuviera a salvo y que siguieran juntos.

“Sí, en la casa, fue una historia ahí medio...Es lo que yo le dije a Mike, por ejemplo, en el caso específico del robo, En medio de la tristeza, y no tanto por lo material sino por todo lo que pasó alrededor, yo le decía: ‘se pueden llevar lo que sea, pero no se llevaron con lo que nosotros hemos construido todo’. Entonces, así nos toque empezar de cero, mientras estemos aquí juntos, donde nos toque”, expresó la artista con serenidad.

La intérprete colombiana aprovechó el tema de los animales que tienen bajo su cuidado en su vivienda y lo unió con la perspectiva que tenía Mike Bahía sobre el cambiar de hogar y admitió que esa idea para ella era compleja

Viniendo a los animales, pensar en irnos a otro lugar... son doce perros, son tres vacas, que obviamente no van a viajar, entonces a mí de una el corazón me hace así (hace figura de que se parte). Me da muy duro pensarlo”, confesó Rendón.

Mike Bahía mencionó en entrevista
Mike Bahía mencionó en entrevista de 2023 el robo de la finca - crédito Jaque

Por su parte, Mike Bahía destacó que, a pesar del miedo y la incertidumbre que generó el robo, ambos decidieron ver la situación como una oportunidad de renovación.

Estamos preparados para volver a hacer lo que hemos hecho muchas veces, que es echar nuestras cosas en un barquito”, dijo entre risas, a lo que Greeicy respondió con firmeza: “Pero con los doce perros, sí o sí. Ya pensar en trastearnos con doce perros no puede ser un apartamento. No puede ser. Pero si toca, toca”.

El intérprete de Buscándote agregó que, a raíz de esa experiencia, él y Greeicy decidieron enfocarse en acumular vivencias más que bienes, algo que venían poniendo en práctica desde hace un tiempo sin planearlo.

Este año (2023) hemos decidido invertir muchísimo en ir a diferentes lugares, en vivir diferentes espacios, culturas y condiciones. Al final, hicimos Dominicana, estuvimos casi un mes; luego volvimos a Medellín, después fuimos a Estados Unidos con el tour y ahora estamos aquí en México, otra vez instalados con la Nana y la suegra. Siento que le hemos invertido un montón a disfrutarnos la vida y juntos como pareja”, contó el cantante.

Greeicy Rendón mencionó en entrevista
Greeicy Rendón mencionó en entrevista el robo a su casa - crédito @greeicy/Instagram

Las palabras de la pareja, pronunciadas meses antes de la actual controversia judicial que rodea al padre de Greeicy, adquieren ahora un nuevo significado.

No solo reflejan la fortaleza emocional con la que enfrentaron un difícil episodio, también su convicción de que lo verdaderamente valioso no está en los bienes materiales, sino en la unión y la resiliencia que los ha mantenido juntos a lo largo de los años, algo que se está comentando en las redes sociales.

