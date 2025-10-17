Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

Karina habló de los rumores sobre haberse sometido al blanqueamiento de su piel - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Karina García volvió a captar la atención de sus seguidores luego de realizar una confesión sin reservas sobre su vida íntima.

En una conversación para el programa radial de La Kalle, la creadora de contenido se animó a responder preguntas personales y sorprendió al revelar que no ha tenido relaciones hace semanas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló sobre la nueva etapa que está viviendo, en que incluye un nuevo periodo de soltería después de terminar su efímera relación con el ganador del reality, Altrafulla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante las dudas si la modelo está saliendo con alguien nuevo, en el programa le preguntaron sobre su vida sexual, a lo que respondió: “Hice el amor hace más de un mes”, tiempo en el que todavía estaba con el cantante Altafulla, por lo que al parecer no se ha involucrado sentimentalmente con nadie más. “Fue hace mucho, fue como a principios de septiembre…”, añadió.

Karina reveló cuando fue la última vez que hizo el amor - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Y aunque le cuestionaron si ese tipo de compañía le hacía falta, confesó que ha logrado manejarlo haciendo ejercicio y su preparación para la pelea de boxeo en Stream Fighters. “La verdad es que mejor me voy al gimnasio a liberar todas las endorfinas, es algo que ayuda bastante, si hace falta y cuando estoy en pareja sí, pero así no”, explicó la modelo paisa.

Karina reveló la millonada que se hizo cuando abrió Only Fans

Durante la conversación, Karina García explicó que su decisión de abrir una cuenta en OnlyFans surgió en un contexto de dificultad económica. Según relató a La Kalle, la pandemia, la finalización de varios contratos laborales y el periodo de posparto la llevaron a buscar alternativas para sostenerse económicamente. “Lo hice por necesidad (...). Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, afirmó la modelo en la entrevista.

La influenciadora detalló que la idea de ingresar a la plataforma fue sugerida por una amiga, quien le propuso explorar esta vía como una opción para mejorar sus finanzas tras el nacimiento de su hijo y la pérdida de oportunidades laborales. En sus primeras semanas en OnlyFans, Karina García optó por ofrecer contenido en lencería, sin recurrir a desnudos ni material explícito. “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones”, declaró la creadora de contenido a La Kalle, subrayando que la mayoría de sus publicaciones consistían en fotografías y videos en ropa íntima.

Karina García habló de su cuenta de Only Fans - crédito @karinagarciaoficiall/IG

A medida que su popularidad creció en la plataforma, los ingresos de Karina García aumentaron de manera significativa. La modelo precisó que, aunque nunca realizó desnudos completos, sí alcanzó cifras récord durante los meses de mayor actividad. “Lo máximo que me hice fue como $350 millones mensuales”, reveló en la entrevista, una suma que la posicionó entre las creadoras de contenido más exitosas del país en OnlyFans durante ese periodo.

La experiencia dejó una marca profunda en la vida de la antioqueña, quien reconoció que no se siente orgullosa de esa etapa, aunque tampoco la niega. “Es algo de mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar”, expresó Karina García.

Karina García entraría a Stream Fighters con Anuel AA

La expectativa continúa en aumento a pocos días de que Karina García suba al ring del Coliseo Medplus de Bogotá para disputar uno de los combates estelares de Stream Fighters 4, evento digital organizado por Westcol. La influencer paisa no solo acapara la atención por su enfrentamiento frente a la mexicana Karely Ruiz, sino también por la incógnita que rodea el nombre del artista que la acompañará durante su entrada al cuadrilátero.

Durante una reciente transmisión, Karina García dejó un enigmático mensaje que avivó los rumores sobre la posible presencia de Anuel AA en el evento. Consultada por Valentino Lazaro sobre la identidad del cantante, Karina respondió: “Mi amor, eso es sorpresa Brrr, ya te di una pista”, haciendo referencia al sonido característico del artista boricua en varias de sus canciones.

Karina estaría acompañada por Anuel AA en su llegada el ring de Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall @stream_fighters / Instagram - José Jorge Carreón, OCESA

Inmediatamente, panelistas y seguidores comenzaron a especular si la pista escondía la participación del famoso exponente del género urbano, aunque la modelo no confirmó ni desmintió esa posibilidad: “Será una sorpresa”, afirmó en el programa Dímelo King.