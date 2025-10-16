Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

Yeferson Cossio compartió con sus seguidores los detalles de los extraños sueños y sensaciones negativas que atraviesa en los últimos días - crédito @yefersoncossio/ Instagram - Imagen ilustrativa Infobae

Durante la celebración de su aniversario, Yeferson Cossio abordó en una transmisión en vivo temas relacionados con sueños inquietantes, presencias oscuras y energías negativas. El influencer colombiano, conocido por su fuerte presencia en redes, había anunciado que compartiría con su comunidad virtual detalles sobre la fecha especial que celebraba con su pareja, la modelo y empresaria Carolina Gómez.

Sin embargo, la celebración virtual cambió de tono tras preguntas de los usuarios del chat, enfocadas en aspectos personales y espirituales.

Uno de los seguidores le consultó si había notado cambios en su energía o en su estado de ánimo. Ante la pregunta, Cossio relató que desde hace varias semanas ha experimentado una sensación de extrañeza, noches complicadas y sueños perturbadores.

“He tenido una cantidad de pesadillas que ustedes quieran y yo no soy de pesadillas, pero todas son demonios y todos me quieren atacar, me quieren hacer mucho daño y justo antes de morir me despierto”, relató Cossio.

Durante la transmisión en vivo, Cossio relató que ha experimentado insomnio y presencias oscuras desde hace varias semanas - crédito Kick Yeferson Cossio

Expresó que se ha visto afectado por sueños repetidos con figuras oscuras, brujas y presencias que lo atacan mientras duerme. Según manifestó en la transmisión, estas vivencias lo han dejado con la percepción de que atraviesa “una especie de ataque energético o mal espiritual”.

El empresario aseguró que incluso después de despertar empieza a soñar despierto. “Estando consciente, empiezo a alucinar, y puedo conciliar el sueño caso que a las 5 de la mañana y no es que estuviera soplado ni borracho”, añadió Yeferson.

Aunque afirmó que normalmente no cree en la brujería, reconoció que le resulta extraño que esta situación se haya hecho tan recurrente, afectando tanto su descanso como su rutina diaria. “Me he sentido cansado y con falta de sueño, incluso en días importantes como mi aniversario”, confesó durante la charla, adoptando un tono más serio pese a sus intentos de tomarlo con humor.

El comentario generó alerta entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, recomendaciones espirituales e incluso sugerencias de rituales de protección.

El empresario también relató que una de las pesadillas fue acompañada de un episodio de frío extremo que quedó registrado en las cámaras de su casa, en donde se ve el momento en que Cossio se levanta de su cama y se abraza a sí mismo y muestra una dificultad para caminar. Sin embargo, al su lado estaba Carolina, quien tenía una temperatura normal.

El influencer mostró el momento en que se sintió atacado y todo su cuerpo se enfrió - crédito Kick Yeferson Cossio - @asifueclips/ TikTok

“Era un hijueputa frío que yo en mi vida he sentido y temblando y con el cuerpo frío y creo que ahí la desperté (a Carolina)”, comentó el influencer. “Si amor, usted me despertó en varios momentos del sueño, yo ya sabía, porque él me cuenta dormido, hablamos y de la nada se duerme de nuevo”, detalló la novia de Yeferson.

Yeferson Cossio ya habría sido víctima de brujería por parte de una exnovia

El agosto del 2025, Yeferson Cossio relató un episodio que lo llevó a sospechar que fue víctima de brujería por parte de una expareja. El creador de contenido recordó que, al mudarse de casa, encontró un anillo de aspecto inusual que no pertenecía a nadie de su familia.

“Y encontró en esa casa un anillo de una forma muy extraña. O sea, un anillo, tenía una forma demasiado extraña, y Jeff... Porque nos pregunta a todos de quién era el anillo y no sabíamos. No era de nadie. Y Jeff lo botaba, literal lo botaba a la hora y volvía y dejaba...”, explicó su hermana Gisela Castaño durante la transmisión.

Según Cossio, el anillo reaparecía repetidamente, incluso cuando lo lanzaba lejos durante viajes.“Uy, esa concha de tu madre, yo lo boté como treinta veces más”, aseguró, para luego añadir que el objeto volvía a manifestarse aún después de cambiar de ciudad.

El creador de contenido confesó que el extraño objeto era desechado, pero después aparecía de nuevo entre sus pertenencias - crédito @flashclips334/ TikTok

El influencer narró que, tras mudarse, el anillo se presentó acompañado de cartas que incluían rezos escritos, presuntamente por la misma expareja responsable del objeto.“Yo cambié de ciudad y ahí estaba. Y unas cartas que me hacía ella y ahí había dizque unos rezos. Eso fue de mera vuelta”, indicó, con la confirmación de su hermana:“El mismo anillo”.

La persistencia de estos eventos llevó a Yeferson Cossio a buscar ayuda espiritual en Cali, donde afirmó haberse liberado de la presunta brujería. “A mí esa brujería me la quitaron en Cali”, sentenció, atribuyendo a estos hechos una etapa marcada por dificultades personales, lesiones físicas y un accidente que generó preocupación entre sus seguidores.