Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

La SIC impuso más de ocho mil millones de pesos en multas a cinco clubes, dirigentes y a la Dimayor por pactos y conductas que restringieron la movilidad laboral de los jugadores entre diferentes equipos

La cartelización de clubes del
La cartelización de clubes del fútbol colombiano fue denunciada por la Asociación de Fútbolistas Colombianos - crédito Colprensa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones superiores a los ocho mil milllones de pesos por prácticas anticompetitivas en el fútbol colombiano.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, reveló que la sanción iba a ser para 16 equipos en total.

La directora de la SIC explicó que la decisión de solo sancionar a cinco clubes (Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y a Deportivo Atlético) responde a la imposibilidad de sancionar a siete equipos adicionales.

“Solo pudimos sancionar a cinco clubes y a la Dimayor de un total de dieciséis equipos y veinte personas investigadas, debido a la caducidad legal de varias de las conductas. Los hechos imputados a estos clubes se presentaron antes de 2021 y la ley establece un periodo de cinco años para imponer estas medidas”, dijo Cielo Rusinque durante una entrevista en W Radio.

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La investigación, que abarcó dieciséis equipos y veinte personas naturales, pudo concluirse con celeridad tras su llegada al cargo en febrero de 2024, cuando “activamos la investigación, revisamos el material probatorio y tomamos la decisión de fondo en menos de cinco meses”.

De acuerdo con la superintendente, se probaron acuerdos entre clubes destinados a restringir la movilidad de jugadores: “Lo que estamos sancionando son todas esas medidas y acuerdos tendientes a desincentivar la movilidad de los jugadores entre los diferentes clubes mediante algunos factores de conducta que nosotros hemos comentado a grandes rasgos en el comunicado de prensa”.

La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a varios dirigentes de Dimayor por posible veto a futbolistas para que no sean contratados - crédito Colprensa

La Dimayor, como máxima entidad organizadora del fútbol profesional en Colombia, también fue sancionada por su papel al legitimar y avalar estas prácticas.

“Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo”, señala el comunicado de la SIC, agregando que la remisión de comunicaciones ponía en evidencia “el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.

Entre los comportamientos castigados se resaltó la existencia de un “pacto de caballeros”, en el que los clubes compartían información confidencial sobre las condiciones laborales de los futbolistas y se establecían vetos que impedían la contratación de ciertos jugadores. “Allí lo que se trató de sancionar son conductas que no solo preocupan a las autoridades laborales, sino que implican la posible violación de derechos laborales de los futbolistas”, precisó Rusinque.

La superintendente detalló que el estatuto de los jugadores prevé el cambio de equipo en condición de ‘jugadores libres’ seis meses antes del fin de los contratos o ante incumplimientos salariales, pero estos acuerdos ilegales bloqueaban esa posibilidad. En palabras de Rusinque: “Compartían información confidencial muy específica de las condiciones laborales de estos jugadores y se establecía un veto para que no pudieran trasladarse de un club a otro”.

La resolución apunta a proteger la dignidad de los futbolistas y evitar futuras prácticas anticompetitivas. Según la SIC, “la existencia de estas comunicaciones fueron prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevó a la limitación de la movilidad laboral de los jugadores”.

Finalmente, Rusinque enfatizó el propósito de la sanción: “Con esto, se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”.

