Andrés Forero criticó el posible nombramiento de Bernardo Camacho como nuevo superintendente de Salud: “9 meses interventor de Nueva EPS y responsable principal de su crisis”

Andrés Forero manifestó su inconformismo por posible nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud - crédito Montaje Infobae

El posible nombramiento de Bernardo Camacho como nuevo superintendente nacional de Salud por parte del presidente Gustavo Petro generó controversias en los círculos políticos y de control, especialmente por sus antecedentes como interventor de la Nueva EPS, el mayor asegurador del sistema en Colombia.

El congresista del Centro Democrático Andrés Forero cuestionó abiertamente la posible designación, señalando a Camacho como “responsable principal de la crisis” dentro de la entidad.

“@petrogustavo nombró como nuevo @Supersalud a Bernardo Camacho, 9 meses interventor de Nueva EPS y responsable principal de su crisis”, sostuvo el representante Forero a través de su cuenta oficial en X.

Forero enfatizó que existen posibles impedimentos e inhabilidades legales para que Camacho ejerza en el cargo, debido a sus funciones previas y las órdenes judiciales que enfrentaría.

Tras lo anterior, el representante a la Cámara expresó dudas sobre la legalidad del nombramiento.

“Podría estar inhabilitado y tiene impedimentos. ¿Vendrá al Congreso con 10 años de órdenes de arresto acumuladas por desacatar fallos de tutela?”, preguntó el legislador, poniendo sobre la mesa el historial judicial en relación al desacato de decisiones de amparo constitucional.