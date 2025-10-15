Registrador nacional dio la última palabra sobre petición para reimprimir los tarjetones de la consulta del Pacto Histórico: “Hay tiempos y plazos”

Hernán Penagos, registrador nacional afirmó que seguirán con los mismos tarjetones de la consulta - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó, a través del registrador Hernán Penagos, que enfrenta limitaciones logísticas que impedirían la reimpresión de los 39 millones de tarjetones necesarios para la consulta del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre.

Penagos confirmó, durante una entrevista con Caracol Radio, que la organización electoral no está preparada para ejecutar una reimpresión de esa magnitud a menos de dos semanas de la jornada de participación.

Penagos explicó que la entidad no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca de posibles modificaciones al tarjetón electoral.

Y es que la controversia gira en torno al uso del logo del Pacto Histórico, ya que la agrupación no cuenta con personería jurídica válida para este proceso. Sin embargo, Penagos insistió: “No, hasta ahora no hemos recibido, digamos, notificación oficial del CNE. Ahora hay que revisar”, sostuvo el funcionario.

Este es el tarjetón que reveló la Registraduría Nacional - crédito Registraduría

Confirmó: “No hay ningún elemento, documento u orden del que se pueda decir que es posible suspender o cancelar la consulta. Luego, habrá que esperar de aquí al 26. Por ahora, la consulta va, se mantiene tal y como está definida y tendremos que ver cuáles son los sucesos futuros”, comentó.

Además, precisó que el proceso se mantiene bajo los lineamientos definidos hasta el momento y que la institución ha cumplido rigurosamente con la verificación y socialización de la información con las colectividades involucradas.

Agregó que “la Registraduría no ha hecho nada diferente. Actuar de manera íntegra, revisando la información, compartiéndola con los partidos, verificando los documentos, haciendo reuniones permanentes. El equipo de la Registraduría de la Delegada Electoral ha estado abierto a conversar todos los temas y en eso hemos estado”,

Aseveró que también “hay tiempos y plazos que cumplirlos. Hay fechas que la ley las exige. Por ejemplo, la fecha para definir las consultas era el 26 de septiembre. Esa fecha ya pasó. Luego, simplemente digo esto porque no tengo más que decir por ahora. La consulta, hasta este momento, se mantiene, está agendada y esperemos que sucesos ocurran”, aseveró.

Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo Electoral, advirtió que la reimpresión del tarjetón del Pacto Histórico podría generar un detrimento patrimonial superior a los 170.000 millones de pesos - crédito Registraduría de Colombia

El registrador aseguró que el tarjetón actual recibió la aprobación de los representantes legales de los tres partidos que impulsan la consulta interna del Pacto Histórico.

El asunto del logo y la falta de capacidad para producir nuevos tarjetones sitúan a la Registraduría en un escenario de incertidumbre a pocos días del evento.

La oposición criticó la solicitud de la reimpresión

La solicitud de reimpresión de 39 millones de tarjetones para la consulta interna del Pacto Histórico generó controversia tras la salida de Daniel Quintero como precandidato presidencial.

La petición, presentada por Carolina Corcho, Iván Cepeda y el propio Quintero, advierte que el diseño actual del tarjetón puede inducir a error sobre el alcance de la votación y afectar la participación en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo de 2026.

El costo de la organización del evento, ya contratado, supera los 123 mil millones de pesos, según documentos de la Registraduría citados por el concejal opositor Daniel Briceño.

María Fernanda Cabal alegó que la reimpresión de tarjetones les costaría mucho a los colombianos - crédito @MariaFdaCabal/X

Mientras nato, ña senadora y precandidata María Fernanda Cabal criticó la solicitud de reimpresión y cuestionó el gasto: “¿Es que acaso eso salió gratis? La consulta del 26 nos costará a los colombianos 200 mil millones de pesos en un país sin plata para la salud, educación y seguridad”.

Mientras tanto, el Registrador Delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, reconoció en una reunión con delegados del Pacto Histórico el 8 de octubre que modificar el proceso en este punto implicaría un “detrimento patrimonial” por los elevados costos de una nueva impresión. Además, confirmó que el 70% de los tarjetones ya fue impreso.