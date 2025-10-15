Colombia

Papá de Greeicy habría “contratado a cinco hombres” que retuvieron y golpearon a los trabajadores de su finca acusados de un millonario robo

Luis Alberto Rendón cumple actualmente una medida de aseguramiento en su domicilio al no allanarse a los cargos en su contra por secuestro simple y tortura

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El caso por el que
El caso por el que se acusa a Luis Alberto Rendón ocurrió el 8 de mayo de 2023 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@luisalbertoelcachorro/Instagram

El nombre de Luis Alberto Rendón Melo se convirtió recientemente en tendencia nacional, luego de que se conociera que el hombre, padre de la reconocida cantante Greeicy Yeliana Rendón, enfrenta una acusación formal por los delitos de secuestro simple y tortura, y por la cual cumple una medida de aseguramiento domiciliaria.

Algunos medios nacionales, como La Chiva de Urabá, Semana y El Colombiano, documentaron el caso, que estuvo relacionado con el presunto robo millonario de una caja fuerte en su finca, la cual contenía dinero y joyas.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Infobae Colombia que, en los hechos ocurridos en mayo de 2023, en la misma finca de Rendón Melo, el padre de Greeicy habría “contratado” hasta a cinco hombres que, al parecer, fueron los que retuvieron y golpearon a dos trabajadores del lugar, que fueron acusados del hurto de la caja fuerte.

“Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023, cuando al parecer, el procesado habría contratado a cinco hombres para que retuvieran y golpearan a dos trabajadores de su finca ubicada en Rionegro (Antioquia), a quienes habría señalado de apoderarse de una caja fuerte, la cual supuestamente contenía más de mil millones de pesos entre dinero y joyas”, se lee en la información que conoció este medio.

El padre de Greeicy Rendón
El padre de Greeicy Rendón cumple una medida de aseguramiento domiciliaria como presunto responsable de secuestro simple y tortura - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

Según la información de la Fiscalía, las personas que aparentemente fueron contratadas por Rendón Melo fueron arrestados el 8 de mayo de 2023, misma fecha en la que ocurrió la agresión contra los trabajadores de su finca.

“Los hombres presuntamente contratados, fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y su proceso se encuentra en etapa de juicio”, se lee en la información obtenida por Infobae Colombia.

Por su parte, Rendón fue capturado por el caso en la ciudad de Cali, aunque durante las diligencias judiciales este no aceptó los cargos que le fueron formularon por los delitos de secuestro simple y tortura: “El investigado fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputado”, concluye la información.

El caso involucró el robo
El caso involucró el robo de dinero y joyas que estaban guardadas en una caja fuerte, en la finca de Rendón Melo - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

Luis Alberto Rendón, el hombre que se lanzó a la música inspirado por su padre y su hija, Greeicy

Nacido en Cali, Luis Alberto Rendón creció en un hogar donde la música popular era parte esencial de la cotidianidad. Según relató en diversas entrevistas, la inclinación por el canto viene de su padre, que también se dedicó a la música.

Sin embargo, las responsabilidades familiares y la experiencia migratoria lo alejaron temporalmente de la posibilidad de desarrollar una carrera artística. Durante catorce años residió en Europa, donde desempeñó distintos oficios. Aunque no logró consolidar una trayectoria profesional en ese periodo, Luis Alberto Rendón nunca abandonó los escenarios latinos ni renunció a su aspiración musical.

El regreso a Colombia de Rendón coincidió con el ascenso de su hija, Greeicy, en la industria musical, lo que supuso un nuevo horizonte profesional para Rendón. Tanto la cantante como Mike Bahía, pareja sentimental de Greeicy, lo animaron a dar el paso definitivo hacia la música.

Además su padre, Luis Alberto
Además su padre, Luis Alberto Rendón se lanzó definitivamente a la industria musical apoyado por su hija, Greeicy, y la pareja sentimental de la artista, Mike Bahía - crédito @mikebahia/@greeicy/Instagram

En 2021, Luis Alberto Rendón presentó su primer sencillo, Ese disco, una composición propia que explora el tema del despecho, y cuyo videoclip de la canción se grabó en Rionegro, Antioquia. Pocos meses después, lanzó el tema Entre los dos, en el que su hija y Mike Bahía participaron activamente en los arreglos y los coros.

En una conversación con Caracol Televisión en 2021, Luis Alberto Rendón destacó el papel fundamental que desempeñaron Mike Bahía y Greeicy en el relanzamiento de su carrera: “Crecí escuchando música popular porque a mi padre le gustaba, entonces mi oído se fue adaptando a ese tipo de música. Me casé muy joven, me dediqué a la familia, los hijos y mira, nunca es tarde para lograr un anhelo”, expresó el cantante y compositor al citado medio

Durante la misma entrevista, Luis Alberto Rendón compartió detalles sobre su proceso de formación y el estímulo recibido por parte de su entorno cercano: “Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy: ¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso”, contó a Caracol Televisión.

