Hombre de 29 años fue capturado como presunto responsable de asesinar a su propio padre en una discusión familiar en Cúcuta: le propinó varios impactos de bala

Detienen a un hombre acusado de asesinar a su padre tras discusión familiar en Cúcuta - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) capturó en las últimas horas a José Enrique Rondón Martínez, de 29 años, señalado como presunto responsable de haber asesinado a disparos a su padre, Simón Rondón Zambrano, de 57 años, durante una discusión ocurrida en el barrio La Concordia.

El homicidio se registró en horas de la tarde del sábado 11 de octubre de 2025, cuando según las versiones recogidas por La Opinión, una riña familiar derivó en que Rondón Martínez disparara contra su progenitor frente a la vivienda familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio violento surgió luego de un altercado, en el que el hijo, en medio de un estado de exaltación, utilizó un arma de fuego para accionar al menos un disparo que impactó a su padre en la región pectoral izquierda.

La víctima, identificada como un hombre dedicado a labores de albañilería, cayó al suelo tras recibir el impacto.

De acuerdo con el medio citado, personas cercanas intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en un taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde pese a los esfuerzos médicos falleció por la gravedad de las lesiones.