Colombia

Hombre de 29 años fue capturado como presunto responsable de asesinar a su propio padre en una discusión familiar en Cúcuta: le propinó varios impactos de bala

José Enrique Rondón Martínez, presuntamente, mató a su padre, de 57 años, porque maltrataba física y mentalmente a su mamá, en hechos ocurridos en el barrio La Concordia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Detienen a un hombre acusado
Detienen a un hombre acusado de asesinar a su padre tras discusión familiar en Cúcuta - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) capturó en las últimas horas a José Enrique Rondón Martínez, de 29 años, señalado como presunto responsable de haber asesinado a disparos a su padre, Simón Rondón Zambrano, de 57 años, durante una discusión ocurrida en el barrio La Concordia.

El homicidio se registró en horas de la tarde del sábado 11 de octubre de 2025, cuando según las versiones recogidas por La Opinión, una riña familiar derivó en que Rondón Martínez disparara contra su progenitor frente a la vivienda familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio violento surgió luego de un altercado, en el que el hijo, en medio de un estado de exaltación, utilizó un arma de fuego para accionar al menos un disparo que impactó a su padre en la región pectoral izquierda.

La víctima, identificada como un hombre dedicado a labores de albañilería, cayó al suelo tras recibir el impacto.

De acuerdo con el medio citado, personas cercanas intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en un taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde pese a los esfuerzos médicos falleció por la gravedad de las lesiones.

Temas Relacionados

Capturado en CúcutaInseguridad en CúcutaHijo asesinó a su padreViolencia en CúcutaAsesinato en CúcutaHomicidio en CúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Luisa Fernanda W reveló la razón principal de su cambio de ‘look’: “Estaba mamada que me compararan”

La ‘influencer’ confiesa que las comparaciones con otras celebridades la impulsaron a transformar su imagen: “Las versiones mías del pasado, ya fueron, ya pasaron”

Luisa Fernanda W reveló la

La renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico generó reacciones en políticos opositores: “Es la confirmación de la estrategia”

El exalcalde de Medellín anunció que no participará en la consulta prevista para octubre, por los supuestos cambios en las reglas de las autoridades electorales

La renuncia de Daniel Quintero

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

El empalme entre la actual junta directiva y la nombrada por IDC, nuevo grupo inversor dueño del cuadro Azucarero, avanza más rápido de lo plasmado en el cronograma

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra

Influenciadora Mariam Obregón reveló cómo maneja las finanzas con su pareja, el cantante Happy Bebé

La creadora de contenido venezolana contó que en su relación con el cantante Camilo no existen reglas fijas en el tratamiento de la plata, y que le apuestan a la flexibilidad y al trabajo en equipo en cada etapa de su relación

Influenciadora Mariam Obregón reveló cómo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló la

Luisa Fernanda W reveló la razón principal de su cambio de ‘look’: “Estaba mamada que me compararan”

Influenciadora Mariam Obregón reveló cómo maneja las finanzas con su pareja, el cantante Happy Bebé

Se conocen impactantes testimonios de las víctimas y autoridades sobre el caso del papá de Greeicy Rendón: “Me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua”

Melissa Gate arremetió contra RCN por supuesta explotación laboral y ahora busca trabajo en Caracol Televisión: “Me robaron el premio”

Yina Calderón se despachó contra el novio de Karen Sevillano: “Es la mujer de la relación”

Deportes

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

Simón García, defensor central de la selección Colombia, habló sobre la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

El Tino Asprilla lanzó duras críticas a jugador de la selección Colombia por empate ante Canadá: “Es algo que no le perdono”