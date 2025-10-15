Colombia

Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Chile: acuchilló 40 veces a su víctima en la habitación de un motel para robarlo

Jesús David Londoño Astaiza se valió de una invitación para que pasara la noche con René Márquez Arismendi, el ciudadano chileno de 45 años que recibió el brutal ataque, en Punta Arenas

Por Sebastián Vargas Rueda

Además del celular, le robó una tarje bancaria - crédito Pexels | Pixabay

El ciudadano colombiano Jesús David Londoño Astaiza (27 años) fue condenado a presidio perpetuo calificado en Chile, tras ser hallado culpable del asesinato de René Márquez Arismendi (45) en un motel de Punta Arenas en abril de 2024.

La sentencia se dictó luego de que el tribunal validó los argumentos presentados por la Fiscalía, en los que se establecieron que el crimen se trató de un acto de odio motivado por la orientación sexual de la víctima.

El caso adquirió notoriedad en la región de Magallanes debido a la extrema violencia ejercida por el imputado y a las circunstancias que rodearon los hechos.

De acuerdo con los antecedentes judiciales mencionados por El Pingüino, Londoño Astaiza y Márquez Arismendi coincidieron la noche del 20 de abril de 2024 en varios locales nocturnos de la capital magallánica.

Después ambos se dirigieron a un motel situado en calle Armando Sanhueza, donde ocurrió el crimen.

El colombiano accedió a ir
El colombiano accedió a ir con la víctima a una de las habitaciones de un motel - crédito Pexels / Pixabay

Según lo relatado en la sentencia, el agresor simuló mantener un interés sentimental con la víctima para ejecutar su plan.

“Con un arma cortopunzante y con conocimiento de la orientación sexual de Márquez Arismendi, y motivado por ella, procedió a darle muerte”, recogió la acusación de la Fiscalía chilena.

Fueron 40 puñaladas y múltiples heridas las que le provocó al afectado, que murió como resultado de una anemia aguda causada por una lesión cervical severa, según detalló la autopsia citada en la diligencia judicial.

El atacante abandonó el lugar tras sustraer una tarjeta de débito del Banco de Chile, una chaqueta y un teléfono celular pertenecientes a la víctima, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida por por las autoridades, luego de que se desangró en la habitación.

La Justicia determinó que Jesús David Londoño Astaiza sola podrá optar a beneficios de libertad condicional después de cumplir al menos 40 años de privación de libertad ininterrumpida.

Este fallo marca un antecedente relevante en la penalización de delitos motivados por odio en la región, señalaron varios medios del país austral.

