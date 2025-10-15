Alerta de desabastecimiento de gas en Colombia: la planta de regasificación más grande del país reportó interrupción eléctrica

El reinicio de operaciones en la terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) de Cartagena se vio marcado por una interrupción automática en el sistema eléctrico, según informó la Sociedad Portuaria El Cayao – Spec LNG.
Tras completar el mantenimiento anual de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) entre el 10 y el 14 de octubre, la terminal reanudó sus actividades a las 12:00 a. m. del 15 de octubre de 2025, cumpliendo con el cronograma previsto.
Noticia en desarrollo...
