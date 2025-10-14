Vicky Dávila volvió a tomar megáfono para referirse al apoyo que, si ella gana las elecciones de 2026, tendrán las FF. MM.: “Así toque cobrar un impuesto de seguridad”

La acción hizo recordar cuando tomó un megáfono en la plaza municipal de Sabaneta, Antioquia, días después de Petro dio un polémico discurso en Times Square, Nueva York (EE. UU.) el viernes 26 de septiembre de 2025 - crédito @vickydavilah/IG

Vicky Dávila, periodista y ahora precandidata presidencial por el Movimiento Valientes, volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de volver a salir en un video con megáfono en mano.

Esta vez la acción se dio en medio de otro acto de campaña que dejó ver la aspirante a la Presidencia que busca llegar por firmas al máximo cargo que hoy ostenta Gustavo Petro.

Como parte de sus propuestas de campaña, el lunes 13 de octubre de 2025 la precandidata señaló que uno de sus pilares será recuperar la seguridad.

“Vamos a recuperar la seguridad, no podemos seguir viviendo en las calles con miedo. Vamos a tener el pie de fuerza necesario y el presupuesto necesario, así toque cobrar un impuesto de seguridad”, comentó Dávila.

Para esto, la periodista explicó que para esto “las autoridades, la fuerza pública” deben tener “flujo de caja para que vuelva a tener equipamiento, para que tengan drones, tecnología, para que vuelva a tener uniformes, para que tenga armamento, que no va a ser aquí, lo vamos a comprar donde siempre, donde hay garantías. Eso va a ser muy importante”.

Lo último que explica la precandidata refiere a la polémica que causó el anuncio de Petro y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de ‘Miranda’, como se llama el fusil de fabricación colombiana que reemplazará al Galil de Israel.

“Vamos a recuperar la inteligencia para saber dónde están los bandidos. ¿Están de acuerdo?“, preguntó Dávila a los presentes, que al unísono y con aplausos respondieron: “¡¡¡Siii!!!”

“Y le declaramos la guerra al narcotráfico, ¿están de acuerdo? Y volvemos a fumigar (...) y vamos a capturar a los narcos", agrega la periodista, recibiendo la aprobación del público.

Esto dio pie para que la precandidata afirmara: “¡Se acaba la paz total! (...) Se acaba la paz total y vamos a firmar las extradiciones pendientes". Uno de los ciudadanos dijo en voz alta: “¡Eso es!”

Siguiendo en su arremetida contra la política del Gobierno Petro, Dávila sigue hablando con el megáfono: “Y los vamos a mandar extraditados hacia los Estados Unidos de manera exprés y vamos a fumigar con glifosato y vamos a hacer lo que toca con la fuerza pública, darles garantías jurídicas”.

La precandidata fue tajante al señalar los intentos de asonada contra los militares: “Aquí no nos van a volver a secuestrar un soldado y un policía, porque el que lo haga no va a tener dónde esconderse. Ellos se van a poder defender, ¿les parece bien?" dice la periodista, que recibe otro “¡¡¡Siii!!!" como respuesta.

En ese punto la aspirante con una abierta postura de derecha, interpeló a los presentes, y les preguntó: “¿O les parece bien que los soldados y los policías se dejen secuestrar?" Recibiendo un rotundo: “¡¡¡No!!!”

Sobre la forma en la que levantará el ánimo de los soldados, Dávila indicó: “Los tenemos que proteger, darles las herramientas, subirles la moral, darles beneficios”.

Pero justo en ese momento, una de las ciudadanas la interrumpió y le dijo: "Ponerles un sueldo, mejor dicho, el mejor del mundo". A esto otra de las invitadas al evento le expresó: “El mejor del mundo porque ellos trabajan más duro"

“Son los héroes de nuestra patria y los vamos a querer y a cuidar”, concluyó Dávila.

En otra grabación que compartió el mismo día en su cuenta de Instagram, la precandidata le dijo a las personas que la acompañaron en el evento: “No nos podemos dar por vencidos, que además no podemos tener miedo, ni demostrarle miedo a Petro. ¡A Petro no le podemos tener miedo! Jamás. A nada ni a nadie".

En su arremetida contra el mandatario colombiano, Dávila dijo: “Y no les vamos a demostrar el miedo. Y no les tenemos miedo y vamos para adelante y vamos a ir a unas elecciones libres y democráticas y las vamos a exigir y tienen que cumplirse y aquí tiene que haber un cambio de gobierno. ¿Están de acuerdo?" Al final recibió otra ovación y un contundente: “¡¡¡Siiii!!!”