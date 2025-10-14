Colombia

Vicky Dávila volvió a tomar megáfono para referirse al apoyo que, si ella gana las elecciones de 2026, tendrán las FF. MM.: “Así toque cobrar un impuesto de seguridad”

La precandidata y periodista aseguró que con ella se acabaría “la paz total”, volverían las fumigaciones con glifosato y extradiciones de narcos requeridos por Estados Unidos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
La acción hizo recordar cuando
La acción hizo recordar cuando tomó un megáfono en la plaza municipal de Sabaneta, Antioquia, días después de Petro dio un polémico discurso en Times Square, Nueva York (EE. UU.) el viernes 26 de septiembre de 2025 - crédito @vickydavilah/IG

Vicky Dávila, periodista y ahora precandidata presidencial por el Movimiento Valientes, volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de volver a salir en un video con megáfono en mano.

Esta vez la acción se dio en medio de otro acto de campaña que dejó ver la aspirante a la Presidencia que busca llegar por firmas al máximo cargo que hoy ostenta Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como parte de sus propuestas de campaña, el lunes 13 de octubre de 2025 la precandidata señaló que uno de sus pilares será recuperar la seguridad.

“Vamos a recuperar la seguridad, no podemos seguir viviendo en las calles con miedo. Vamos a tener el pie de fuerza necesario y el presupuesto necesario, así toque cobrar un impuesto de seguridad”, comentó Dávila.

Para esto, la periodista explicó que para esto “las autoridades, la fuerza pública” deben tener “flujo de caja para que vuelva a tener equipamiento, para que tengan drones, tecnología, para que vuelva a tener uniformes, para que tenga armamento, que no va a ser aquí, lo vamos a comprar donde siempre, donde hay garantías. Eso va a ser muy importante”.

crédito @vickydavilah/IG

Lo último que explica la precandidata refiere a la polémica que causó el anuncio de Petro y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de ‘Miranda’, como se llama el fusil de fabricación colombiana que reemplazará al Galil de Israel.

“Vamos a recuperar la inteligencia para saber dónde están los bandidos. ¿Están de acuerdo?“, preguntó Dávila a los presentes, que al unísono y con aplausos respondieron: “¡¡¡Siii!!!”

“Y le declaramos la guerra al narcotráfico, ¿están de acuerdo? Y volvemos a fumigar (...) y vamos a capturar a los narcos", agrega la periodista, recibiendo la aprobación del público.

Esto dio pie para que la precandidata afirmara: “¡Se acaba la paz total! (...) Se acaba la paz total y vamos a firmar las extradiciones pendientes". Uno de los ciudadanos dijo en voz alta: “¡Eso es!”

Siguiendo en su arremetida contra la política del Gobierno Petro, Dávila sigue hablando con el megáfono: “Y los vamos a mandar extraditados hacia los Estados Unidos de manera exprés y vamos a fumigar con glifosato y vamos a hacer lo que toca con la fuerza pública, darles garantías jurídicas”.

Dávila compartió el video de
Dávila compartió el video de su encuentro el lunes 13 de octubre de 2025 - crédito @vickydavilah/IG

La precandidata fue tajante al señalar los intentos de asonada contra los militares: “Aquí no nos van a volver a secuestrar un soldado y un policía, porque el que lo haga no va a tener dónde esconderse. Ellos se van a poder defender, ¿les parece bien?" dice la periodista, que recibe otro “¡¡¡Siii!!!" como respuesta.

En ese punto la aspirante con una abierta postura de derecha, interpeló a los presentes, y les preguntó: “¿O les parece bien que los soldados y los policías se dejen secuestrar?" Recibiendo un rotundo: “¡¡¡No!!!”

Sobre la forma en la que levantará el ánimo de los soldados, Dávila indicó: “Los tenemos que proteger, darles las herramientas, subirles la moral, darles beneficios”.

Pero justo en ese momento, una de las ciudadanas la interrumpió y le dijo: "Ponerles un sueldo, mejor dicho, el mejor del mundo". A esto otra de las invitadas al evento le expresó: “El mejor del mundo porque ellos trabajan más duro"

"No nos van a robar las elecciones como Maduro en Venezuela. Aquí tienen que ser unas elecciones libres y democráticas. Juntos y más valientes que nunca vamos a cuidar los votos. ¿Estás preocupado por las elecciones? ¿Por qué?" escribió Dávila en su cuenta de Instagram - crédito @vickydavilah/IG

“Son los héroes de nuestra patria y los vamos a querer y a cuidar”, concluyó Dávila.

En otra grabación que compartió el mismo día en su cuenta de Instagram, la precandidata le dijo a las personas que la acompañaron en el evento: “No nos podemos dar por vencidos, que además no podemos tener miedo, ni demostrarle miedo a Petro. ¡A Petro no le podemos tener miedo! Jamás. A nada ni a nadie".

En su arremetida contra el mandatario colombiano, Dávila dijo: “Y no les vamos a demostrar el miedo. Y no les tenemos miedo y vamos para adelante y vamos a ir a unas elecciones libres y democráticas y las vamos a exigir y tienen que cumplirse y aquí tiene que haber un cambio de gobierno. ¿Están de acuerdo?" Al final recibió otra ovación y un contundente: “¡¡¡Siiii!!!”

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroHabló con megáfonoApoyo a las Fuerzas MilitaresCobro de impuesto de seguridadFumigación con glifosatoPaz TotalExtradición de narcosEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

El líder del Ineos Grenadiers es el mejor colombiano en la reciente actualización de la Unión Ciclística Internacional: es su mejor temporada tras el fuerte accidente en 2022

Egan Bernal sigue subiendo posiciones

Gustavo Petro respondió a César Gaviria tras ser cuestionado por el posible ingreso del Tren de Aragua a la Paz Total: “El crimen hoy está internacionalizado”

El mandatario colombiano le explicó al director del Partido Liberal que el crimen ya no es como las épocas de Pablo Escobar

Gustavo Petro respondió a César

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN

Senadora Esmeralda Hernández denuncia que Miguel Polo Polo se ausentó de 317 votaciones de plenaria y sigue cobrando 50 millones sin trabajar: “Le roba al país”

La senadora denunció que el representante a la Cámara se ausentó de 317 de 505 votaciones en plenaria y acumuló numerosas faltas en la Comisión Primera, pero sigue cobrando su salario millonario completo

Senadora Esmeralda Hernández denuncia que

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

La empresaria le respondió a la pareja de la bailarina barranquillera después de que él asegurara en un ‘en vivo’ que iba a defender a Andrea de los comentarios despectivos de Calderón

Yina Calderón respondió a supuestas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a supuestas

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

Los detalles desconocidos de la captura al padre de Greeicy Rendón por caso de supuesta tortura y secuestro: esto se sabe

Abuelo de Yina Calderón no respalda a la empresaria en la pelea contra Andrea Valdiri y respaldó a la barranquillera: “Yinita no está muy bien entrenada”

Deportes

Así fue la única semifinal

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia

En Liverpool no se arrepienten de haber vendido a Luis Díaz al Bayern Múnich, informan en Inglaterra: “Competencia adicional”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor”: “Mi abuelo quiere que empatemos”

Partido de la selección Colombia contra Canadá cambió de horario: este fue el anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol