Roy Barreras responde a quienes piden una intervención en Venezuela: “Pone en riesgo la estabilidad de toda la región”

El exembajador colombiano en Gran Bretaña y precandidato presidencial aseguró en redes sociales que se debe priorizar el diálogo con el país vecino y evitar escenarios de confrontación en la región

El exembajador colombiano alertó en redes sociales que promover una acción militar extranjera en Venezuela podría desestabilizar Sudamérica, instando a priorizar el diálogo y evitar escenarios de confrontación en la región - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La situación política en Venezuela ha generado diversas reacciones en la región, y en Colombia varias figuras de la esfera política han expresado preocupación ante un posible escenario de intervención militar de Estados Unidos en el país vecino.

Uno de ellos es el exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras, que utilizó su cuenta en la red social X para compartir su perspectiva sobre el debate, advirtiendo que quienes promueven una intervención en Venezuela “ponen en riesgo la estabilidad de toda la región”.

En respuesta a las voces que solicitan una acción militar de Estados Unidos en Venezuela, el exembajador Roy Barreras se pronunció a través de su cuenta de X, donde expresó preocupación por las consecuencias que una medida de este tipo podría acarrear para la región.

Barreras enfatizó la importancia del diálogo y la sensatez en momentos de tensión, y advirtió sobre los riesgos que implicaría promover un conflicto externo.

“Pedir la intervención de Estados Unidos en Venezuela no solo es irresponsable, es peligroso. Pone en riesgo la estabilidad de toda la región justo cuando más necesitamos diálogo y sensatez, no guerra ni show electoral”, escribió en su cuenta de X el excongresista.

