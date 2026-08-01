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Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama: “Le dieron 2 millones de euros”

Los señalamientos de Eva Ferrer Galcerán incluyen un gasto mensual de 50.000 euros, cobros por reuniones, control sobre cargos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Verónica Alcocer junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella
Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama- crédito Expressen
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Se filtraron audios de presuntos hechos de corrupción en los que Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora cercana de Verónica Alcocer, formula acusaciones contra la primera dama y su círculo catalán por manejo de dinero, testaferros, influencia en entidades del Estado colombiano y desaparición de recursos públicos.

Las grabaciones, recolectadas por Semana, atribuidas a Ferrer Galcerán, incluyen señalamientos sobre 2.000.000 de euros que, según ella, recibió Alcocer en campaña de parte de Manel Grau, empresario catalán, un gasto mensual de 50.000 euros, cobros por reuniones, control sobre cargos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además de la desaparición de $1.000.000.000 en efectivo de una consejería y pagos para “bodegas”, asesores, estudios de opinión y movilizaciones.

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Ferrer Galcerán se convirtió en la mano derecha de Alcocer desde 2021, cuando dirigió su proyecto de marca personal durante la campaña presidencial. En septiembre de 2022 entró al Gobierno como consejera presidencial para la niñez y, en enero de 2023, asumió la Consejería para la Reconciliación.

Su ruptura con la primera dama ocurrió en septiembre de 2023. Y en julio de 2025 se publicó su hoja de vida para ser asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aunque renunció poco después de su nombramiento, de acuerdo con el medio citado.

Las acusaciones sobre dinero y pagos en el entorno de Alcocer

El regreso de Verónica Alcocer a la Casa de Nariño marca el inicio de una nueva etapa en el último año del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Los señalamientos de Eva Ferrer Galcerán incluyen un gasto mensual de 50.000 euros, cobros por reuniones, control sobre cargos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - crédito Colprensa

Entre los señalamientos, Eva Ferrer Galcerán afirmó: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (...), Manel se los dio. Es que yo lo sé”. En el mismo reclamo añadió: “Y el dinero les gusta pa ellos”.

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La exfuncionaria también aseguró que la primera dama mantenía un alto nivel de gasto personal. “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dijo Ferrer.

En otro pasaje de los audios, habló de pagos por reuniones. “A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”. También reclamó pagos pendientes desde la campaña pese a su paso por el Gobierno. “¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, manifestó, después de mencionar intimidaciones y una deuda que atribuía al entorno de Alcocer.

La supuesta red de influencia y testaferros

Veronica Alcocer tenia puestos garantizados en Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters
Veronica Alcocer tenia puestos garantizados en Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters

Eva Ferrer Galcerán situó en ese círculo a Manel Grau, cercano a Alcocer, y a Xavier Vendrell que es parte del entorno catalán próximo a Gustavo Petro. También mencionó a un “italiano”, al que vinculó con presuntos movimientos de dinero.

Sobre ese punto, Ferrer sostuvo: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”. Luego agregó: “Que el italiano te haga un préstamo como… Te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”.

Los audios también incluyen una acusación sobre la influencia institucional de Alcocer. “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”, dijo Ferrer.

En ese mismo tramo, aseguró que la primera dama también controlaba el Banco Agrario y la Dian. Ferrer mencionó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol hasta el 30 de julio de 2026, al hablar de presuntos favores concedidos a Alcocer desde la campaña de 2022.

“Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, afirmó Ferrer. Según su relato, la intención era “tener contenta a la señora”.

Los audios sobre recursos públicos, propaganda y movilizaciones

Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen
Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

Otra parte de las grabaciones alude a dinero guardado en la Casa de Nariño y menciona a Carolina Plata, contratista encargada de organizar eventos presidenciales. Ferrer dijo: “Dinero en cajas y bolsas, de ella y Carolina Plata”, aunque añadió que no vio personalmente la caja.

La excolaboradora sostuvo además que el dinero que esperaba recuperar por gastos de la posesión terminó en otro destino. “Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa”, afirmó, refiriéndose a recursos que, según dijo, pidió a Mauricio Lizcano, entonces director del Dapre.

Ferrer también relató un viaje internacional de Alcocer. “Yo tuve que llamar a una fundación para que pagaran el viaje de Verónica a Noruega”, dijo.

En el mismo diálogo, Ferrer sostuvo que el presupuesto de ese desplazamiento fue mal dirigido y que requirió recursos extra por fuera del Gobierno. En otra grabación, afirmó que de una consejería desaparecieron $1.000.000.000 en efectivo: “¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”.

En ese bloque habló de cobros por nombramientos y operaciones. “Cobran de los puestos que han colocado” y “cobran de las operaciones grandes”, dijo, antes de vincular parte de esos recursos con anuncios y propaganda.

Ferrer también conectó esa desaparición de dinero con campañas digitales y piezas publicitarias. “Salieron $1.000.000.000 para hacer unos anuncios” y “han salido muchos millones para pagar las bodegas”, sostuvo.

Sobre la financiación de esas operaciones, apuntó otra vez a Manel Grau. “Yo sé que Manel ha pagado asesores de ella, estudios de opinión de ella. Ha pagado las bodegas”, dijo, y calculó que esos pagos pudieron llegar a 700.000 euros, además de recursos para movilizaciones.

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