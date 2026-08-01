Este es el peligro de usar vaselina para los labios, según médico especialista colombiano

El médico Oswaldo Restrepo desaconseja usar vaselina antes de dormir por la capa blanca en los labios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La aparición de una capa blanca o una especie de “telita” en la parte interna de los labios al despertar suele pasar desapercibida o atribuirse a restos de crema dental o a la resequedad causada por el clima.

Sin embargo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que este signo podría estar relacionado con la descamación de la mucosa bucal durante la noche y advirtió sobre uno de los hábitos que, según él, más contribuyen a empeorar el problema: el uso de vaselina antes de dormir.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el especialista explicó que esa capa blanquecina corresponde a células muertas que se desprenden de la superficie interna de los labios cuando la boca permanece seca o la saliva adquiere un nivel elevado de acidez durante las horas de sueño.

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¿Por qué el médico desaconseja usar vaselina?

Según explicó Restrepo, aplicar vaselina o bálsamos derivados del petróleo antes de acostarse no solucionaría la causa del problema.

Oswaldo Restrepo pone en duda la vaselina antes de dormir y explica por qué podría empeorar la capa blanca en los labios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La vaselina crea una película plástica pesada que no hidrata. Lo único que hace es ahogar la piel, atrapando las bacterias y el calor por debajo, lo que acelera la descomposición de la saliva y empeora la capa blanca”, afirmó.

En la misma línea, señaló que tampoco recomienda utilizar enjuagues bucales con alcohol o componentes altamente astringentes, ya que, según indicó, pueden irritar aún más la mucosa de los labios.

De acuerdo con Restrepo, muchas personas intentan solucionar el problema retirando la piel con los dedos o los dientes, una práctica que calificó como contraproducente porque puede generar pequeñas lesiones y estimular que el organismo produzca una capa de piel todavía más gruesa. Sin embargo, otra de las recomendaciones que más llamó la atención fue su advertencia sobre la vaselina, un producto ampliamente utilizado para aliviar la resequedad labial.

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El médico sostuvo que el interior de la boca requiere mantenerse hidratado de forma constante y que, cuando esto no ocurre, las células superficiales terminan muriendo y desprendiéndose durante el descanso nocturno.

Las causas que, según el especialista, favorecen la descamación

La capa blanca en los labios al despertar sí tiene explicación, y Oswaldo Restrepo apunta a un hábito muy común - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

Durante su explicación, Restrepo identificó tres factores que, a su juicio, suelen estar detrás de este fenómeno. El primero es dormir con la boca abierta debido a ronquidos, congestión nasal o alergias, situaciones que provocan una pérdida constante de humedad.

Como segunda causa mencionó algunas cremas dentales que contienen lauril sulfato de sodio, un agente espumante que, según indicó, puede resultar irritante para personas sensibles y favorecer la descamación de la mucosa.

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Finalmente, señaló que la saliva excesivamente ácida, asociada al reflujo o a problemas digestivos, así como un crecimiento excesivo de hongos como la Candida, también podrían contribuir a la formación de estos residuos blanquecinos.

La medida que recomendó para reemplazar la vaselina

Como alternativa, Restrepo propuso un protocolo casero basado en ingredientes que, según explicó, ayudan a disminuir la irritación y conservar la humedad natural de los labios.

Ni vaselina ni bálsamos pesados: la alternativa que recomienda Oswaldo Restrepo para cuidar los labios por la noche - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer paso consiste en preparar una infusión con una taza de agua caliente, flores o una bolsa de manzanilla y una pizca de sal. Una vez tibia, recomienda realizar un enjuague bucal durante aproximadamente 30 segundos antes de acostarse.

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Posteriormente, aconsejó humedecer un algodón con la misma preparación y colocarlo sobre los labios durante dos minutos y, finalmente, sugirió reemplazar la vaselina por una pequeña cantidad de aceite vegetal.

“En lugar de vaselina de petróleo, aplica una sola gota de aceite de coco virgen o aceite de oliva extra virgen sobre los labios antes de apagar la luz”, indicó.

Según el médico, estos aceites contienen ácidos grasos similares a los presentes de forma natural en la piel, por lo que, de acuerdo con su explicación, ayudan a nutrir la mucosa y crear una barrera que reduce la pérdida de humedad durante la noche.

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