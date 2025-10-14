Polo Polo señaló que no sólo el “santismo” y el “petrismo” están contra Abelardo de la Espriella sino también “la derecha cobarde”

Miguel Polo Polo salió en defensa de Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella manifestó su inconformidad tras considerar que varios de los aspirantes de derecha buscan excluirlo de la consulta que definirá el candidato de ese sector político para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

El penalista hizo pública su posición a través de una extensa carta difundida en sus redes sociales, donde señaló que existe “una unión, pero una unión sin mí, sin el tigre”, en referencia al papel de sus rivales dentro del proceso interno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la misiva, De la Espriella afirmó que su enfoque no reside en la obtención del poder, sino en “defender la patria”.

El aspirante aseguró que “la estrategia de mi campaña rompe con los manuales de la vieja política” y subrayó que su intención es diferenciarse de quienes han tomado decisiones guiados por “cálculos cobardes”.

Según relató, su propuesta de unidad fue bien recibida hasta que empezó a registrar mejores cifras en los sondeos internos del movimiento, dato que, a su juicio, ha causado inquietud en otros precandidatos.

Las declaraciones del precandidato generaron reacciones inmediatas entre otros referentes de la derecha.

El congresista Miguel Polo Polo emitió su propio mensaje a través de plataformas digitales para respaldar a de la Espriella.

“Impresionante: no solo el santísimo y la izquierda corrupta y criminal están contra Abelardo de la Espriella; ahora también la derechita cobarde y bien portada. Están planeando una consulta para marzo… pero sin Abelardo. ¿MIEDO?”, señaló el parlamentario.