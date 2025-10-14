Colombia

Polo Polo se despachó contra el gobierno de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en campaña del Pacto Histórico

El representante a la Cámara hizo fuertes acusaciones contra el jefe de Estado afirmando que “se han robado hasta el agua de los floreros y que protegen a bandidos para que se fuguen”

Miguel Polo Polo se volvió
El congresista Miguel Polo Polo emitió nuevas críticas al Gobierno de Gustavo Petro y al Pacto Histórico, coalición que respalda al actual presidente.

El pronunciamiento de Polo Polo, publicado en su cuenta oficial de X, señala presuntas irregularidades durante la campaña que llevó a Petro a la Presidencia, así como supuestos actos de corrupción durante la administración actual.

De acuerdo con Polo Polo, “aquí se demostró que el Pacto Histórico violó los topes, que entró plata sucia a su campaña”, haciendo referencia a denuncias sobre posible financiación irregular.

Sostuvo, además, que en el actual Gobierno “se han robado hasta el agua de los floreros y que protegen a bandidos para que se fuguen”, cargando contra la gestión de la administración en materia de transparencia y justicia.

