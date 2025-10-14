Colombia

María Corina machado culpó al dictador Nicolás Maduro del atentado a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá: “Es una escalada inédita”

La Nobel de Paz y lideresa opositora en Venezuela se pronunció frente al ataque del que fueron víctimas el activista Lgtbi+ y el analista político, atacados a bala en el edificio en donde recibían, en el norte de la capital de la República

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

La lideresa opositora y Nobel de Paz reapareció para rechazar el atentado a Yendri Velásquez y Luis Peche en el norte de la capital colombiana - crédito TVV Internacional

La violencia política que afecta a activistas venezolanos en el exilio tuvo un nuevo y preocupante episodio, luego del ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá. El activista Lgtbi+ y el analista político fueron vulnerados en el interior de un edificio en el barrio Los Cedros del norte de la capital de la República, en un hecho en el que Velásquez recibió graves heridas; mientras Peche resultó ileso.

Frente a este suceso, la líder opositora y recientemente Nobel de Paz, María Corina Machado, responsabilizó de forma directa al régimen de Nicolás Maduro por este atentado; e incluso lo comparó con el asesinato de Ronald Ojeda: exintegrante del Ejército que fue ultimado en Santiago de Chile, el 21 de febrero de 2024, en un crimen en el que estarían involucrados miembros de la dictadura venezolana.

La Nobel de Paz María
La Nobel de Paz María Corina Machado volvió a referirse al ataque de Yendri Velásquez y Luis Peche - crédito suministrada a Infobae Colombia - REUTERS

“Nadie duda que detrás de esto está el régimen de Maduro, por supuesto”, afirmó Machado al canal internacional TVV, en el que se dejó ver tras haber obtenido el galardón internacional, entregado por lo que ha sido su incansable lucha para promover los derechos democráticos en Venezuela y, de la misma manera, lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia, pese al accionar del régimen.

Y, al referirse a la gravedad de los hechos, señaló la dimensión internacional de la amenaza. “Lo ocurrido en Colombia contra Yendri, contra Luis Peche, que son dos compañeros defensores de derechos humanos y que esto es una escalada inédita, lo estamos viendo en varios países”, afirmó la dirigente de los movimientos contrarios al Maduro, que se encuentra en la clandestinidad por amenazas de muerte.

Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

Los dos activistas, que huyeron de Venezuela por temor a represalias por parte de Maduro, fueron atacados el lunes 13 de octubre de 2025. Ambos exiliados fueron sorprendidos y agredidos con disparos desde un vehículo mientras salían de un edificio residencial; vecinos y transeúntes auxiliaron a los y los trasladaron a la clínica Reina Sofía, en la que recibieron atención médica inmediata.

Así se registró el ataque a dos activistas venezolanos en el sector de Usaquén - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Desafortunadamente, dos personas de nacionalidad venezolana resultan lesionadas por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes”, dijo a la prensa el coronel Ricardo Chaves, que oficia como comandante de la Estación de Policía Usaquén.

Velásquez y Peche abandonaron Venezuela tras denunciar persecución política. El primero había sido secuestrado en su país debido a su labor de denuncia contra el gobierno de Maduro, mientras que el segundo fue arrestado arbitrariamente en Venezuela por su activismo. Es por ello que Machado repudió el ataque y lo calificó como una agresión dirigida a quienes defienden los derechos humanos en la región.

Autoridades colombianas, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar los motivos del atentado. Por su parte, la Oficina de la ONU en Colombia, la Defensoría del Pueblo y el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazaron el ataque y solicitaron el avance de las indagaciones tras este suceso.

El activista venezolano Luis Peche
El activista venezolano Luis Peche se pronunció sobre el ataque del que fue víctima, junto a su compañero, Yendri Velásquez - crédito @LuisPecheVE/X

Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy (lunes 13 de octubre) mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. No nos detendremos”, afirmó Peche en su red de X.

