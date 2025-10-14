Colombia

Imputan al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en la elección de directivos de la CAR de Bucaramanga

El exmandatario presuntamente desatendió varias recusaciones contra los participantes en la elección del Consejo Directivo de la Cdmb y siguió adelante con el proceso en contravía de los parámetros de ley

Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander
Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander - crédito Sergio Acero/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, por el presunto delito de prevaricato por acción.

La acusación se relaciona con hechos ocurridos el 24 de febrero de 2023, durante la elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

“La Fiscalía General de la Nación imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, como posible responsable del delito de prevaricato por acción”, precisó el ente acusador.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander - crédito Colprensa

De acuerdo con la investigación, Aguilar Hurtado no habría tramitado varias recusaciones que buscaron apartarlo a él y otros participantes de la votación, las cuales señalaban posibles conflictos de interés.

A pesar de estas advertencias, la Fiscalía informó que el proceso siguió adelante y terminó con la elección de cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga como miembros del Consejo Directivo.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección. La decisión fue ratificada en segunda instancia por el Consejo de Estado.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo de la Cdmb. Posteriormente, dicha elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado”, comentó la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que la actuación de Aguilar Hurtado permitió que funcionarios cuestionados participaran en la elección, lo cual afectó la legalidad del procedimiento. La investigación está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, el exgobernador Aguilar Hurtado profirió una determinación contraria a la ley al omitir el trámite legalmente establecido para la recusaciones, situación que permitió a funcionarios cuestionados participar en las votaciones y conllevó a viciar el proceso”, puntualizó el ente acusador.

La Fiscalía sostiene que la
La Fiscalía sostiene que la actuación de Aguilar Hurtado permitió que funcionarios cuestionados participaran en la elección - crédito Fiscalía

Margarita Rosa de Francisco salió

Álvaro Uribe reaccionó al ataque

En video quedó registrado cómo

Este es el futbolista canadiense

Abogado amenazado por policía en
Dos menores de 8 y

⁠La Valdiri expuso que Yina

Este es el futbolista canadiense

