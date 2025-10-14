Hombre de 85 años murió al caer a un caño en Bogotá: falta de señalización lo habría desorientado

Adulto mayor falleció al caer a un caño en Bogotá - crédito captura de pantalla City Tv

Un accidente de tránsito terminó en tragedia en el norte de Bogotá en horas de la noche del 13 de octubre de 2025, en medio de las difíciles condiciones climáticas que aquejaron a la ciudad durante toda la jornada.

Un hombre de 85 años falleció en el sector de Ponte Largo, en la localidad de Suba, luego de que perdiera el rumbo y tomara una vía que desemboca al caño, y el aumento de la creciente lo arrastrara con mayor rapidez.

En vista de la situación, la víctima intentó salir del canal, pero la fuerza del agua, que era mayor a la de otros días por las fuertes lluvias, no le permitió salir y lo ahogó.

“Venía manejando y se desorientó a eso de las 6:00 p. m., se le presentó la curva de repente, no la pudo tomar, sino que siguió de largo y venía la bajada hacia este río y el hombre cayó en el río”, contó un testigo.

En el lugar hicieron presencia organismos de socorro como Bomberos de diferentes localidades, la Policía de Bogotá y la Policía Cívica para poder recuperar el vehículo y el cuerpo del adulto mayor. Para las labores se requirieron las habilidades de algunos buzos y maquinaria especializada.

Habitantes del sector aseguraron que esta zona carece de buena señalización, por lo que consideran como una de las posibles causas de que la víctima se desviara del camino.

Bomberos atendieron la emergencia en la localidad de Suba - crédito @BomberosBogota/X

En la cuenta oficial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, se informó la emergencia.

“Bomberos de la estación Ferias, con apoyo de los Equipos de Salvamento y Rescate Acuático y de Aeronaves No Tripuladas, realizan la búsqueda de un vehículo que, aparentemente, cayó en un canal de aguas en la Transversal 54 con Calle 114″.

De acuerdo con Blu Radio, instantes después del incidente, la víctima alcanzó a ponerse en contacto con sus familiares para advertirles que el vehículo empezaba a sumergirse. Los familiares informaron que la comunicación se interrumpió poco después, sin que lograran obtener información adicional sobre su estado.

Esta secuencia generó preocupación inmediata en el entorno cercano y motivó el inicio de una búsqueda urgente por parte de los equipos de emergencia.

Emergencia por lluvias en Bogotá

Las lluvias torrenciales que impactaron a Bogotá la tarde del lunes 13 de octubre generaron una serie de emergencias focalizadas principalmente en las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, donde se reportaron vendavales, daños importantes en redes de acueducto y persistentes encharcamientos en diversos barrios, según información oficial difundida por el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo (Sire). De acuerdo con este organismo, los equipos de emergencia atendieron al menos seis eventos relacionados con complicaciones por el clima.

Los barrios de Tunjuelito y El Carmen, ubicados en Tunjuelito, presentaron daños en la infraestructura de suministro de agua y acumulación significativa de agua dentro de viviendas, afectando de forma directa cocinas y dormitorios.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos (Sdis) desplegaron operativos para controlar los daños y proteger a las familias afectadas.

Se registró una fuerte granizada- crédito @williamnanez_ / X

En Rafael Uribe Uribe, las consecuencias más graves implicaron la presencia de cuatro vendavales y al menos un daño severo en la red de acueducto.

Los barrios Las Colinas, Callejón de Santa Bárbara, Palermo Sur, El Socorro II y Marco Fidel Suárez enfrentaron situaciones críticas, que incluyeron la caída total de cubiertas y daños estructurales en varias viviendas. Según el balance oficial, cinco viviendas y cuatro familias sufrieron afectaciones. Las autoridades distritales subrayaron que el monitoreo en los sectores más impactados continúa activo, e invitaron a la comunidad a reportar emergencias a la línea 123.

El fenómeno meteorológico del lunes estuvo marcado por su carácter dispar: mientras que en localidades como Kennedy se produjo una granizada que vino acompañada de lluvias intensas y un descenso rápido de la temperatura, otras zonas de la capital —particularmente el norte, el centro y sectores orientales— experimentaron temperaturas superiores a 18°C (64,4°F) y condiciones mayormente soleadas. Esta dualidad climática destacó la peculiaridad de una tormenta localizada sobre el suroccidente, en contraste con la estabilidad del resto de la ciudad.