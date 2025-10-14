Colombia

Delincuente con prendas de la Policía fue capturado en Bogotá: hacía requisas en estaciones de Transmilenio

Las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Capturado con prendas de Policía
Capturado con prendas de Policía en Bogotá intentando cometer hurtos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la detención de un hombre de 31 años que, haciéndose pasar por agente, intentó cometer un robo en el Portal Norte de Transmilenio.

La captura se produjo luego de que un ciudadano alertara a los uniformados sobre la presencia de una pareja vestida con prendas policiales en el puente peatonal, quienes afirmaban estar investigando un hurto y solicitaban revisar los teléfonos móviles y otros objetos de valor de los usuarios.

La denuncia inmediata facilitó que los agentes del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio localizaran a los sospechosos. Al percatarse de la presencia policial, la pareja emprendió la huida, lo que desencadenó una persecución.

Finalmente, los uniformados lograron interceptar al hombre, a quien le incautaron una gorra policial, un carné y un broche de la unidad investigativa. Estos elementos eran utilizados para simular autoridad y engañar a sus víctimas. Las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno.

La capitán, Zuly Urbina, comandante de Transporte Masivo Transmilenio ( E ) entrego detalles de la diligencia que representa un significativo resultado para la seguridad de los usuarios de transporte público en la ciudad y la Institución.

"Se logra la captura de un ciudadano de treinta y un años de edad en la estación de Transmilenio, Portal Norte, el cual simulaba ser integrante de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá, abordando a la ciudadanía con el fin de realizarle un registro y, al parecer, despojarlos de sus pertenencias. La víctima, al identificar esta situación, aborda a los funcionarios que se encuentran de servicio en el Portal Norte, dándoles a conocer esta situación. Posteriormente, se aborda el ciudadano para realizar el registro y la plena identificación, donde se puede identificar que es un falso policía y cuenta con anotaciones de hurto agravado”.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.

En medio de la estrategia “seguros, cercanos y presentes”, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier situación sospechosa, verifique la identidad de quienes se presenten como funcionarios y evite entregar pertenencias personales como billeteras, celulares o dinero. Además, instó a denunciar de inmediato cualquier irregularidad a través de la línea 123.

