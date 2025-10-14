Colombiano fue detenido en España por participar en la violación de una niña de 8 años, autorizado por el padre de la menor

La investigación policial confirmó que la niña había sufrido ataques previos por parte de las personas que vivían en su casa - crédito Colprensa

vLa madre de una niña de 8 años, tras regresar de su jornada laboral, fue informada por la menor sobre la agresión sexual sufrida por parte de su propio padre y otros dos hombres. La mujer, visiblemente alterada, contactó a la policía a primera hora de la mañana, según informaron fuentes policiales, citadas por EFE.

Uno de los elementos más perturbadores en la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional en el distrito madrileño de Usera está relacionado con la posibilidad de que la menor de edad hubiera sufrido anteriormente más abusos, debido a que en su casa convivían con varios hombres, lo que llevó a la progenitora a alertar de inmediato a las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al llegar al domicilio familiar, los agentes encontraron a los tres presuntos responsables: el padre de la menor, un ciudadano boliviano de 38 años; un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24 años que habrían aprovechado la ausencia de la madre de la menor para acceder carnalmente a la niña ya que todos vivían en el mismo domicilio.

La menor relató a su madre que no era la primera vez que sufría agresiones de carácter sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información proporcionada por las mismas fuentes a la agencia de noticias, el padre y uno de los otros hombres perpetraron la agresión sexual, mientras que el tercero se encargó de vigilar para alertar en caso de que la madre regresara.

El lamentable suceso tuvo lugar el sábado 4 de octubre de 2025, en un barrio del sur de la capital española, y la rápida actuación de la madre resultó determinante para la intervención policial y la detención de los implicados.

Durante la inspección de la vivienda, los policías hallaron utensilios empleados para el consumo de estupefacientes y restos de sustancias en una de las habitaciones.

La rápida reacción de una madre permitió la intervención de la policía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe oficial indica que la intervención de los servicios de emergencia permitió constatar la agresión sexual sufrida por la niña, que fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Entre tanto, los tres hombres fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición judicial para que respondan por lo ocurrido.

Aunque la madre relató a los agentes que su hija se encontraba bajo los efectos de alguna droga, las fuentes policiales consultadas aseguraron que no se ha podido confirmar que la menor estuviera drogada, por lo que se está a la espera de los exámenes médicos realizados a la menor.

Ante la gravedad de la situación, se confirmó que la investigación está siendo conducida por las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), especializadas en este tipo de delitos. Como los involucrados son extranjeros, aún no se ha confirmado el tratamiento que tendrá su caso y las implicaciones en cada uno de sus países.

Las autoridades reiteran la importancia de la actuación temprana de los familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La niña “vivía un infierno”

Una de las vecinas del sector en el que ocurrieron los hechos, citada por El Español relató que las fiestas y presencia de extraños en la casa eran frecuentes: “Esa niña lleva sus 8 años de vida viviendo en un infierno y rodeada de alcohol y de drogas. Estaba claro que iba a suceder una desgracia tarde o temprano, pero esto ha sido una desgracia”.

Y continuó su relato, asegurando que vivían en un piso de alquiler social y que la mayoría de las personas que dejaban alojar en la vivienda eran habitantes de calle, lo que preocupa por todo lo que tuvo que vivir la pequeña: “La Policía ha venido en muchas ocasiones a la casa por culpa de las fiestas que hacen casi a diario y el ruido, pero esta vez lo vimos esposado y nos dimos cuenta de que algo pasaba”.