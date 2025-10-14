Colombia

Autoridades en Cartagena investigan y ofrecen recompensa por dar con el responsable de disparo que hirió a niña de 9 años

La menor de edad permanece en estado crítico luego de recibir un disparo mientras compartía con su familia en el barrio Villa Fanny

Daniela Beltrán

La menor permanece bajo pronóstico
La menor permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja tras recibir atención médica especializada - crédito Camila Díaz/Colprensa

Una niña de 9 años resultó gravemente herida por una bala perdida mientras compartía con su familia en la terraza de su vivienda, ubicada en el suroriente de Cartagena.

El hecho que ocurrió en la noche del domingo 12 de octubre, ha generado conmoción en la comunidad, y mantiene a la menor bajo pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño, donde recibe atención médica especializada.

La familia trasladó a la menor a la Clínica Gestión Salud San Fernando, donde los médicos confirmaron que la lesión había sido causada por un disparo. Los allegados manifestaron su sorpresa, asegurando que en el área no se habían presentado peleas, ataques sicariales ni ningún otro incidente que pudiera explicar lo sucedido.

La madre relató que en un primer momento pensaron que se trataba de una pedrada, pues en la zona es habitual que se lancen piedras. “Ella estaba sentada en una silla, cuando de la nada se desplomó y quedó inconsciente”. Inicialmente creyeron que se trataba de una pedrada, una situación frecuente en la zona, pero un familiar detectó que la lesión en la cabeza era de mayor gravedad.

Una niña de 9 años
Una niña de 9 años resultó gravemente herida por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, al suroriente de Cartagena - crédito Especial

“La niña se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño recibiendo toda la atención necesaria”, informó la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado a medios.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía, acompañado del secretario del Interior, Bruno Hernández, manifestaron su solidaridad con la familia y reiteraron el compromiso de esclarecer los hechos.

Según el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, y el secretario del Interior, Bruno Hernández, la menor se encontraba sentada en una silla junto a sus parientes en el sector La Sierrita del barrio Villa Fanny, cuando de manera repentina, se desplomó e inmediatamente perdió el conocimiento.

De esta manera, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ofreció una recompensa de 40 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del disparo.

La Policía Metropolitana de Cartagena
La Policía Metropolitana de Cartagena y la Alcaldía investigan el caso y ofrecen una recompensa de 40 millones de pesos por información sobre el responsable - crédito Alcaldía de Cartagena

Según comunicaron tanto la Alcaldía de Cartagena como la Policía Metropolitana, en el momento de la agresión la menor se hallaba en la terraza de su vivienda junto a sus familiares y “en el sector no se registraban fiestas ni aglomeraciones al momento del hecho”.

El secretario del Interior, Bruno Hernández, advirtió que el único canal autorizado para aportar datos sobre el caso es la línea 123 de la Policía Nacional. “Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia”, expresó Hernández.

Por último, la Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que ha movilizado recursos tecnológicos y operativos para dar mayor celeridad a la investigación y cuenta ya con algunas pistas en evaluación, con el objetivo de dar con el paradero del responsable de este hecho que mantiene en vilo a la ciudad.

El hecho ocurrió mientras la
El hecho ocurrió mientras la niña compartía con su familia en la terraza de su vivienda en el sector La Sierrita - crédito Redes sociales

Cadena de oración para la menor de edad

La difusión de mensajes de apoyo y esperanza ha cobrado fuerza en redes sociales ante el delicado estado de salud de una niña de 9 años, identificada como Grettel Sofia, quien fue gravemente herida de bala en la cabeza.

En distintos perfiles y grupos digitales, se suceden llamados a la oración y muestras de solidaridad. Una de las publicaciones más compartidas exhorta: “Hoy pedimos a todos que se unan en una sola voz, en un solo corazón, para elevar una oración por la pronta recuperación de esta pequeña guerrera. Creemos en el poder de la fe, en el amor de Dios y en la fuerza de la oración. Que el Señor la cubra con su manto sanador, le devuelva la salud y le dé fortaleza a su familia en este momento tan difícil. No dejemos de orar, porque donde hay fe, hay milagros”.

