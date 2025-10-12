Taxista murió tras ataque de motociclista en Santander, la familia pide justicia

Alfonso Alarcón Méndez sufrió trauma craneoencefálico al caer al pavimento luego de ser agredido por un motociclista - crédito Montaje Infobae

El taxista Alfonso Alarcón Méndez falleció tras permanecer en coma, luego de ser golpeado por un motociclista durante un altercado vial en Girón, Santander.

La víctima, de 70 años, resultó gravemente herida el 29 de septiembre de 2025, cuando se encontraba trabajando en el sector El Poblado de Girón, según relató su hijo Fabián Alarcón.

Ese día, el conductor de taxi transitaba por una vía de El Poblado, cuando tuvo un leve roce con una motocicleta en la parte trasera.

A pesar de que Alarcón Méndez se bajó de su taxi y ofreció disculpas al motero, que descendió de su vehículo y le propinó un golpe en el rostro, lo que derivó en una fuerte caída de la víctima al pavimento.

El impacto provocó que el adulto mayor quedara inconsciente y sufriera un trauma craneoencefálico severo, indicó Vanguardia.

La víctima recibió atención inicial por parte de ciudadanos que presenciaron el hecho y luego fue trasladada al Hospital de Girón.

Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos dispusieron su remisión al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde especialistas realizaron una cirugía de urgencia.

Durante varios días, Alarcón Méndez permaneció bajo coma inducido y su pronóstico fue reservado.

Hacia el mediodía del 11 de octubre de 2025, el taxista perdió la vida debido a las complicaciones derivadas del trauma craneoencefálico que le causó el golpe en la cabeza.

La familia de la víctima, que durante varios días acompañó el proceso médico, exige ahora justicia ante los hechos.

“Mi papá solo le pidió disculpas, pero el motociclista lo atacó sin piedad. Exigimos que se haga justicia”, señaló su hijo Fabián Alarcón en declaraciones al medio citado.

El caso ha causado conmoción en la comunidad de Girón, que pide avances en la investigación para dar con el responsable de la agresión al adulto mayor.

Mujer murió al intentar subir a tractocamión en movimiento en una carretera de Santander

Una mujer perdió la vida tras caer a la vía y ser arrollada al intentar abordar un tractocamión en movimiento en Santander.

El hecho se registró hacia las 9:00 p. m. del viernes 10 de octubre de 2025 en el sector del peaje de Curití, en el corredor vial que conecta San Gil y Bucaramanga.

De acuerdo con información de las autoridades, varias personas intentaron subirse al vehículo pesado cuando este continuaba su trayecto. Durante la maniobra, la mujer perdió el equilibrio, cayó al asfalto y fue arrollada por una de las llantas del tractocamión.

Según las autoridades, el conductor del tractocamión no se dio cuenta de lo ocurrido y mantuvo su rumbo en dirección a Bucaramanga. La identidad de la víctima permanece sin establecer, ya que no portaba documentos en el momento del accidente.

Personal del peaje más cercano intervino rápidamente al presenciar la situación. Tras ser auxiliada, la víctima fue conducida en una ambulancia al hospital regional de San Gil, donde los médicos intentaron estabilizarla. Pese a la atención recibida, la mujer murió minutos después de su ingreso.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección en el lugar e inició una investigación para esclarecer las circunstancias y establecer la identidad de la fallecida. Las autoridades reportaron que, provisionalmente, la mujer se encuentra registrada como NN.

El caso generó conversación en redes sociales. Usuarios advirtieron sobre los riesgos de viajar como polizón y cuestionaron el desconocimiento del conductor implicado.

Según recopiló Infobae, algunos mensajes expresaron: “Problema para el conductor que no tiene la culpa”; “Es un peligro viajar así exponiendo la vida”, y “Dios santo, y los conductores ni cuentan se dan que llevan esas personas, es un peligro”.

En la comunidad local, el suceso reavivó el debate sobre los peligros del viaje clandestino en vehículos de carga.

Por su parte, la Fiscalía continúa con las diligencias para reunir más datos y lograr la identificación de la víctima, al tiempo que autoridades reiteran las advertencias sobre las consecuencias de esta práctica en vías nacionales.