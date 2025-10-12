Sigue la violencia en Cúcuta: Tintero fue asesinado por pistolero que quiso robarle sus implementos de trabajo

La víctima fue identificada como Adolfo Carrascal González de 71 años - crédito Montaje Infobae

Un vendedor de tinto identificado como Adolfo Carrascal González fue asesinado en la madrugada del 11 de octubre de 2025, cuando cruzaba una calle del barrio El Rosal, en el occidente de Cúcuta.

La víctima, de 71 años, había salido temprano de su vivienda en la ciudadela Juan Atalaya como acostumbraba, empujando una canasta con ruedas llena de termos con tinto, aromáticas y café con leche.

De acuerdo con la reconstrucción de La Opinión, Carrascal recorría varios barrios del occidente de la ciudad cada mañana, donde era conocido por su trabajo y cercanía con los clientes.

Pero, el 11 de octubre de 2025 hacia las 5:00 a. m., cuando el vendedor informal se desplazaba con sus implementos de trabajo, un hombre armado lo abordó y le disparó en la cabeza. Carrascal cayó gravemente herido, mientras el agresor escapó del lugar sin ser identificado.

Al escuchar el estruendo del disparo, vecinos del sector acudieron rápidamente a auxiliar a la víctima y lo trasladaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Los médicos intentaron reanimarlo, pero el hombre falleció cerca de las 8:22 a. m., debido a la gravedad de la herida.

Las primeras versiones recogidas por las autoridades indican que el atacante pretendía robarle la canasta de termos, pero Carrascal se resistió, lo que derivó en el disparo.

En el barrio El Rosal, vecinos lamentaron el hecho y destacaron el carácter honesto y servicial del vendedor.

“Este señor pasaba todos los días por nuestro barrio ofreciendo tinto de manera honesta y jamás se le vio enredado en problemas con nadie”, declararon habitantes al medio citado.

Familiares de Carrascal detallaron que dependían del dinero que él obtenía por la venta de tinto. Consultados sobre amenazas previas o extorsión, negaron haber conocido algún tipo de intimidación.

Por el momento, las autoridades investigan los móviles del crimen y no descartan la posible relación con otros casos similares de violencia contra trabajadores informales en Cúcuta.

Hombre fue asesinado en un local de comidas en Cúcuta

Cúcuta inició octubre con jornadas violentas. La tarde del miércoles 1 de octubre de 2025, un hombre armado asesinó a tiros a Kilmar Duarte dentro de un restaurante ubicado en el barrio Ceiba.

El ataque, ocurrido frente a clientes y empleados del establecimiento de comida, refuerza la preocupación de los habitantes por el aumento del sicariato en la capital de Norte de Santander.

El homicida llegó en motocicleta, descendió y entró al local, donde abrió fuego contra su objetivo y ocasionó su fallecimiento inmediato.

El agresor logró huir antes de la llegada de la Policía, que implementó un plan candado con el fin de ubicarlo.

El hecho dejó atónitos a quienes se encontraban en el restaurante y detonó el temor entre la comunidad, ya que, este crimen se suma a una serie de ataques similares en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades inspeccionaron la escena del crimen y recogieron pruebas, aunque no han emitido una versión oficial sobre los posibles móviles ni identificaron al autor material del asesinato de Kilmar Duarte.

Alerta por homicidios en Cúcuta

La ola de homicidios bajo la modalidad de sicariato ha activado las alarmas de líderes civiles y organizaciones sociales en Cúcuta. Hugo Santiago, veedor de tránsito, afirmó a Caracol Radio que el incremento de estos crímenes está relacionado con la baja aplicación de regulaciones viales, en particular el Decreto Municipal 021 de 2024.

Esta norma prohíbe que dos hombres transiten juntos en motocicleta y prevé sanciones económicas, pero según Santiago, la falta de controles efectivos facilita que los delincuentes se movilicen y cometan asesinatos.

“El control real recae sobre la Policía de control y vigilancia. Se debe detener la moto, inmovilizar, y requisar tanto al conductor como al pasajero. Estos controles se aplican muy poco y eso ha propiciado la expansión del sicariato”, sostuvo Santiago.

Además, señaló incidencias como alteración de placas y escapes modificados, lo que aumenta la percepción de inseguridad en las calles cucuteñas.

El mismo veedor denunció irregularidades durante los operativos de la Policía, asegurando que “cuando detienen a dos hombres en una moto, si no hallan nada ilegal, algunas veces solicitan dinero para evitar el parte o la inmovilización”, una práctica que, contribuye a la falta de control efectivo y agrava la crisis de seguridad en Cúcuta.