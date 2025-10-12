Policía frustró hurto a una vivienda en Suba, delincuentes utilizaban escalera humana

La Policía detuvo a siete personas tras un operativo aéreo en El Batán, Suba, por intento de violación a domicilio - crédito Policía

El uso de una escalera humana para acceder ilegalmente a una vivienda en la localidad de Suba, fue detectado y frustrado gracias a la rápida intervención del helicóptero Halcón de la Policía Nacional.

Según la información oficial, la denuncia oportuna de los vecinos en el barrio El Batán desencadenó una operación coordinada dentro de la estrategia “Seguros, cercanos y presentes”, permitiendo la captura de siete personas implicadas en los delitos de violación a domicilio y falsedad marcaría.

Así lo explicó el teniente coronel Jhon Eduardo Niño, comandante de la estación de Policía Suba: “Logramos la captura en flagrancia de siete personas por el delito de violación a homicidio y falsedad marcaría. Los hechos se presentaron en el barrio El Batán, de esta localidad de Suba, donde unas personas ingresaron a una vivienda aprovechando el factor oportunidad y bajo la modalidad de escalera humana para hurtarla”.

Tras recibir el aviso de la comunidad, las unidades policiales desplegaron recursos terrestres y aéreos, sorprendiendo a los presuntos responsables cuando intentaban huir en dos vehículos.

Cinco de los detenidos tienen antecedentes por porte de armas, hurto agravado y falsedad marcaría - crédito Policía

El informe policial indicó que los automóviles presentaban alteraciones en las placas mediante el uso de cinta adhesiva, lo que evidenció un intento de dificultar la identificación de estos.

“Gracias al oportuno aviso de los vecinos del sector, nuestra zona es de atención inmediata. Con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía nacional, lograron sorprender a estos presuntos delincuentes cuando pretendían huir del lugar en dos vehículos”, agregó el oficial.

Durante el operativo, los agentes incautaron objetos utilizados para violentar la vivienda, y los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación judicial. “En el procedimiento, se incautaron varios elementos con los cuales violentaron la vivienda. Además, se evidenció la alteración con cinta de las placas de estos automotores”.

En el proceso de verificación, la policía detectó que cinco de los detenidos tenían antecedentes relacionados con porte de armas de fuego, hurto agravado y falsedad marcaría.

Los capturados intentaron huir en dos vehículos con placas alteradas y herramientas para forzar la entrada - crédito Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de fortalecer las acciones preventivas y represivas frente a los delitos que afectan la tranquilidad pública. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando hechos sospechosos a través de la línea 123, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la reducción del delito.

Ladrones fueron inmovilizados con un taser tras ser sorprendidos con el botín que acababan de robar en una vivienda de Bogotá

La divulgación de videos en redes sociales captados por residentes evidenció recientemente un episodio de violencia en un barrio de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, que ha reavivado la discusión sobre los límites de la autodefensa colectiva frente a la delincuencia.

Imágenes difundidas por el perfil de Colombia Oscura en X mostraron cómo dos hombres, señalados como presuntos ladrones por la comunidad, fueron sorprendidos por habitantes del sector mientras, según relatan en la publicación, portaban pertenencias que habrían sustraído de una vivienda.

La reacción de los vecinos no se detuvo en una simple retención. Tal como se observa en los videos, la indignación llevó a varios miembros de la comunidad a acercarse y acorralar a los acusados, quienes posteriormente sufrieron una agresión física que incluyó golpes, patadas y, en el caso de una residente, el uso de un palo.

La reacción de la comunidad llegó ante la informidad de la inseguridad en la zona - crédito @ColombiaOscura/X

Un acto adicional que marcó el hecho y suscitó aún más controversia fue el despojo de la ropa de los supuestos asaltantes, quienes terminaron en ropa interior en plena vía pública.

Uno de los momentos de mayor impacto y debate social ocurrió cuando un habitante, según se ve en los registros audiovisuales compartidos, utilizó un taser —un dispositivo capaz de emitir descargas eléctricas, de uso frecuente en cuerpos policiales y disponible para civiles en el mercado— y lo activó repetidamente sobre ambos sujetos.

Este recurso extremo desató una ola de comentarios en plataformas digitales, muchos de los cuales centraron el análisis en la delgada línea entre la defensa ciudadana y la transgresión a la legalidad que implica tomar la justicia por mano propia.