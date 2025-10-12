Leyenda del fútbol colombiano permanece en UCI tras sufrir un infarto en Santa Marta, esto es lo que se sabe

El exjugador y entrenador fue operado de urgencia por una arteria obstruida y se encuentra estable - crédito Acemi

El fútbol colombiano sigue de cerca el estado de salud de Eduardo Julián Retat, una de las figuras más queridas y respetadas del balompié nacional. El exjugador y entrenador, recordado por su paso por equipos como Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, permanece internado en una clínica de Santa Marta tras sufrir un infarto el jueves 9 de octubre.

De acuerdo con información de El Diario La Libertad, Retat fue intervenido de urgencia luego de que los médicos detectaran una arteria obstruida. La pronta reacción del personal clínico permitió una cirugía exitosa, y actualmente el exfutbolista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo observación médica. Según Blu Radio, “se encuentra estable y se espera que en los próximos días avance en su recuperación”.

Eduardo Julián Retat, leyenda del fútbol colombiano, permanece en UCI tras sufrir un infarto

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y afecto en redes sociales. Exjugadores, periodistas deportivos y aficionados manifestaron su solidaridad con quien fuera una de las leyendas más destacadas de la década de los 70. Muchos recuerdan no solo su talento en el campo, también su carácter sereno, su disciplina y su aporte al desarrollo del fútbol colombiano.

Retat, nacido en 1949, tuvo una destacada trayectoria como jugador profesional. En su paso por Atlético Nacional conquistó dos títulos de liga, en 1973 y 1976, además de haber defendido los colores de Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Su talento lo llevó también a vestir la camiseta de la selección Colombia, tanto en la categoría Sub-23 como en la de mayores, donde fue pieza clave en el equipo subcampeón de la Copa América de 1975.

Tras su retiro en 1979, Retat continuó ligado al fútbol, pero desde otra perspectiva, la dirección técnica. En 1981 asumió su primer reto en el banquillo del Deportivo Cali, y desde entonces entrenó a numerosos clubes del país. Su vocación por la enseñanza y la formación deportiva lo llevó incluso a dirigir a la Selección Juvenil de Colombia en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

Durante su carrera como entrenador, demostró su compromiso no solo con los grandes equipos, también con los proyectos regionales y de base. Su trabajo fue clave en el impulso de nuevas generaciones de futbolistas y en el fortalecimiento del fútbol nacional como un espacio de crecimiento profesional y humano.

Por ahora, las autoridades médicas mantienen en reserva los detalles de su evolución, pero el parte inicial es alentador. La comunidad deportiva confía en que Retat, símbolo de esfuerzo y dedicación, logrará superar este episodio con la misma fortaleza con la que enfrentó cada desafío en su vida deportiva.

El país permanece atento a su evolución, mientras familiares, colegas y fanáticos envían mensajes de ánimo a quien es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano.

