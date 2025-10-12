Colombia

La historia de la banda extorsiva que cayó por pedir un pollo asado: estaban alojados un hostal que alquilaron en Caldas

Los miembros del grupo delincuencial estuvieron vinculados al secuestro de un conductor de plataformas: así fue el insólito operativo en el que fueron desmantelados

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El operativo contó con la
El operativo contó con la colaboración de un informante, que logró obtener el contacto telefónico de uno de los integrantes de la banda delictiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Varios integrantes de una banda dedicada al secuestro extorsivo fueron arrestados una operación policial en el Área Centrosur de Caldas, en el municipio de Villamaría, tras un seguimiento que incluyó interceptaciones telefónicas y la colaboración de un informante.

El procedimiento, que se desarrolló en un hostal ubicado en la vía a la Ruta del Cóndor, culminó con la detención de “Kevin”, “Delimar” y “Miller”, que, junto a otros dos hombres, habrían participado en el secuestro de un conductor de la plataforma Indriver en febrero de 2025, según detalló La Patria.

La investigación, que está bajo el poder de la dirección de la Fiscalía Segunda Especializada ante el Gaula, avanzó luego de que uno de los miembros de la organización proporcionara información clave sobre los alias de los implicados, identificando a “Kevin” y “Mechas” como figuras centrales en la estructura criminal.

Según el testimonio recogido por la Fiscalía, estos sujetos estaban relacionados con casos de secuestro y homicidio, además de mantener conflictos con la Policía y otras bandas, lo que los llevaba a cambiar frecuentemente de número telefónico para evitar ser rastreados.

Según los informes, la banda
Según los informes, la banda es liderada por alias Fénix, que enfrenta un proceso en Armenia por un homicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pedido a domicilio que “delató” a la banda delincuencial

El seguimiento a la banda se extendió cuando el informante logró obtener el contacto telefónico de uno de los integrantes, lo que permitió iniciar interceptaciones que ubicaron a los sospechosos en zonas como Hoyo Frío, Chinchiná y Turín, aunque sin precisión suficiente para proceder a su captura.

La oportunidad definitiva surgió cuando los delincuentes realizaron un pedido de pollo asado a domicilio, obligados a proporcionar su ubicación exacta al operador del asadero, ya que la aplicación no registraba su dirección. Este descuido facilitó la planificación del operativo que llevaría a su detención, detalló La Patria.

El operativo se ejecutó en el hostal donde los implicados habían pagado estadía del 6 al 9 de octubre de 2025, además de $200.000 para extender su permanencia un día más, según relató el propietario del establecimiento, que también aseguró desconocer la identidad de los huéspedes, así como si portaban armas o estupefacientes. Sin embargo, esta persona confirmó que la banda organizó una fiesta, y que el contacto para el alquiler se realizó a través de una aplicación.

Alojados en un hostal, los
Alojados en un hostal, los integrantes del grupo delincuencial llamaron para pedir un pollo asado a domicilio, hecho que terminó siendo determinante para sus capturas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al llegar al lugar, los agentes del Gaula Caldas se encontraron en la entrada con “Kevin” y “Delimar”: en ese momento, el primer sospechosintentó extraer un arma de su bermuda, pero fue desarmado por los uniformados. Posteriormente, el individuo trató de arrebatarle el arma de dotación a un policía y lo golpeó en las piernas, por lo que debió ser reducido. Durante el procedimiento,

“Agradezcan que no me dieran oportunidad de matarlos, no se me da nada hacerlo, pues mando por acá, me ganó $15.000.000. Era mejor que me asesinaran y siquiera mi hermano no estaba, porque les voleamos. Fue su día de suerte, luego será el mío”, le manifestó “Kevin” manifestó a los agentes, según recogió el citado periódico.

Mientras se desarrollaba la intervención, otro hombre identificado como “Brandon” intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero fue alcanzado tras tropezar y caer al suelo. Poco después, un vehículo Spark gris arribó al hostal con varios ocupantes, entre ellos Miller, que también fue capturado.

Las capturas se hicieron en
Las capturas se hicieron en el mismo hostal, donde la banda había pagado un excedente para quedarse un día más - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los detalles del operativo

El registro realizado en el hostal permitió, según La Patria, el decomiso de dos revólveres, una escopeta, varios celulares, un radio de comunicaciones, tarjetas SIM, bazuco, marihuana y tres motocicletas. El individuo identificado como Brandon, a diferencia de los otros tres detenidos, no tenía orden de captura por secuestro extorsivo y fue procesado por porte de estupefacientes y armas.

Durante el fin de semana se legalizaron los allanamientos y las capturas, y el domingo 12 de octubre de 2025 continuaban las audiencias correspondientes; durante la diligencia, ninguno de los capturados aceptó los cargos.

La estructura criminal estaría liderada por Elkin, conocido como “Fénix”, que enfrenta un proceso en Armenia tras haber sido capturado el año anterior, señalado de asesinar a un hombre en una panadería del barrio La Cabaña, en el sector conocido como El Chispero.

Las autoridades lo vinculan con el grupo La 48 de la capital del Quindío y con bandas del Valle del Cauca, además de relacionarlo con otros crímenes recientes en Caldas.

