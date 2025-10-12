Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Así quedó la zona de la explosión donde, presuntamente, manipulaban pólvora - crédito El PortavozPress/Facebook

Una explosión estremeció a los habitantes de la vía que conduce al corregimiento El Centro en Barrancabermeja (Santander) durante la madrugada del sábado 11 de octubre.

La tragedia ocurrió hacia las 3:30 a. m. en una vivienda de madera cercana al aeropuerto del Puerto petrolero, donde, de acuerdo con versiones preliminares, se manipulaba pólvora y se elaboraban mechas para el juego del tejo.

La detonación destruyó gran parte de la estructura de la casa y dejó dos personas heridas. Entre los afectados se encuentra Libardo Carreño, un hombre con una condición física que le impide movilizarse por sus propios medios.

La explosión se registró en horas de la madrugada - crédito Infobae Perú

Un héroe en medio de la tragedia que salvó a Libardo Carreño

Testigos relataron que, después de la explosión, un joven conocido como Jacob ingresó a la vivienda en llamas y logró rescatar a Libardo. Una vecina del sector describió a Vanguardia el momento como uno de pánico, señalando que: “Se les prendió la casa, corrieron con una manguera, el señor estaba adentro y no se veía nada. Jacob se metió entre las llamas y lo sacó”.

Las llamas y la onda expansiva generaron daños en varias casas de madera vecinas y momentos de angustia entre los residentes. El señor Libardo fue trasladado por organismos de socorro al Hospital Regional de Barrancabermeja, donde permanece bajo observación médica debido a quemaduras y lesiones.

Vecinos del señor Libardo Carreño piden donaciones y materiales para reconstruir su hogar - crédito Freepik

En la atención de la emergencia participaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la Defensa Civil y la Policía Nacional, que lograron controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas.

Campaña de ayudas para el adulto mayor afectado

La comunidad del sector puso en marcha una campaña solidaria con el objetivo de apoyar al señor Libardo, que perdió todas sus pertenencias en la emergencia.

Cristina Solano, vecina del adulto mayor, explicó que: “Necesitamos apoyo para reconstruirle la vivienda al señor Libardo, una persona con discapacidad, le falta una de sus extremidades, y muy seguramente pierda su otra pierna. Quedaron con la ropa que tienen puesta. El señor está en el Hospital regional y requiere ropa talla s, creo yo porque está muy delgado. Se requiere sábanas, colchones, toallas, útiles de aseo, utensilios de cocina, asimismo quien pueda donar ladrillos, cemento o arena, también la mano de obra, láminas de zinc, mercado”.

Las autoridades realizaron la inspección del sitio y continúan las investigaciones para precisar el origen de la explosión. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

Incendio en la casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta

El padre de Ana Karina Soto vivió una situación de emergencia en Cúcuta tras un incendio en su vivienda, que provocó pérdidas materiales de consideración. El siniestro ocurrió mientras Gustavo Soto descansaba en su casa y fue sorprendido por el avance de las llamas, circunstancia que obligó a la intervención de vecinos y personal de vigilancia para evitar consecuencias mayores.

La familia de Ana Karina Soto, afectada por un incendio en la casa de su padre- crédito @karylamas/Instagram

Según informó Ariel Osorio en el programa La Corona Tv, el incendio habría empezado en la habitación que era de Ana Karina, debido a un corto circuito causado por un bajón de energía que generó chispa y empezó a propagar el fuego por todo el lugar.

Ante la emergencia, Gustavo Soto logró abandonar la vivienda y pedir ayuda, siendo asistido por residentes y el vigilante del sector, quienes, ante la ausencia del cuerpo de bomberos, recurrieron al uso de baldes de agua para combatir el fuego.

Ana Karina también indicó que su padre, tras el incendio, ha enfrentado serios problemas de salud, incluyendo su hospitalización por una infección urinaria y una afección pulmonar como consecuencia de la emergencia vivida la semana anterior.