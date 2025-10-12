Ejército Nacional fue víctima, nuevamente, de otra asonada: uniformados fueron atacados por 400 personas en Antioquia

Ejército Nacional sostiene enfrentamientos con el Clan del Golfo en distintas regiones del territorio nacional - crédito Tercera brigada del Ejército Nacional /X

Un ataque de aproximadamente 400 personas contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de Sonsón, Antioquia, evidenció la compleja situación de seguridad en la región.

Y es que tras una operación militar dirigida contra el Clan del Golfo, los manifestantes arrebataron a los uniformados a los capturados, el cuerpo de un fallecido y material incautado, además de impedir el avance de las labores judiciales y exponer a los soldados a un riesgo considerable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó Noticias RCN, el incidente se registró en la vereda El Porvenir, corregimiento de La Danta, donde tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, llevaron a cabo una intervención contra miembros del Clan del Golfo.

Durante la operación, se registraron intensos combates que resultaron en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal y la neutralización de otro individuo.

Las autoridades incautaron elementos de guerra, equipos de intendencia, dispositivos de comunicación y drones, presuntamente utilizados por la organización ilegal.

La situación se agravó cuando un numeroso grupo de manifestantes irrumpió en el lugar, impidiendo que la tropa y la Fiscalía continuaran con los procedimientos judiciales. Los atacantes se apoderaron de los detenidos, del cuerpo del fallecido y del material decomisado, lo que generó un ambiente de tensión y puso en peligro la integridad de los militares presentes.

Noticia en desarrollo...