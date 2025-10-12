Colombia

Ejército Nacional fue víctima, nuevamente, de otra asonada: uniformados fueron atacados por 400 personas en Antioquia

Más de un centenar de civiles impidieron que las autoridades pudieran tomar control de una vereda, en zona rural de Sonsón, donde hace masiva presencia el Clan del Golfo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Ejército Nacional sostiene enfrentamientos con
Ejército Nacional sostiene enfrentamientos con el Clan del Golfo en distintas regiones del territorio nacional - crédito Tercera brigada del Ejército Nacional /X

Un ataque de aproximadamente 400 personas contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de Sonsón, Antioquia, evidenció la compleja situación de seguridad en la región.

Y es que tras una operación militar dirigida contra el Clan del Golfo, los manifestantes arrebataron a los uniformados a los capturados, el cuerpo de un fallecido y material incautado, además de impedir el avance de las labores judiciales y exponer a los soldados a un riesgo considerable.

Según explicó Noticias RCN, el incidente se registró en la vereda El Porvenir, corregimiento de La Danta, donde tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, llevaron a cabo una intervención contra miembros del Clan del Golfo.

Durante la operación, se registraron intensos combates que resultaron en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal y la neutralización de otro individuo.

Las autoridades incautaron elementos de guerra, equipos de intendencia, dispositivos de comunicación y drones, presuntamente utilizados por la organización ilegal.

La situación se agravó cuando un numeroso grupo de manifestantes irrumpió en el lugar, impidiendo que la tropa y la Fiscalía continuaran con los procedimientos judiciales. Los atacantes se apoderaron de los detenidos, del cuerpo del fallecido y del material decomisado, lo que generó un ambiente de tensión y puso en peligro la integridad de los militares presentes.

Noticia en desarrollo...

