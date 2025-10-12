Daniel Quintero le respondió a Margarita Rosa por ‘sacarlo’ de la consulta interna del Pacto Histórico: “Demuestra tu inocencia”

Daniel Quintero responde a las críticas de Margarita Rosa de Francisco - crédito Colprensa

La pelea en redes entre la actriz Margarita Rosa de Francisco y el precandidato presidencial Daniel Quintero sigue subiendo de tono, después de que el también exalcalde de Medellín respondiera a las críticas de la famosa.

A través de su cuenta de X, la también presentadora y cantante cuestionó la participación de Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico que está prevista para el 26 de octubre, aludiendo a cuestionamientos en su carrera política e investigaciones penales y disciplinarias durante su administración.

“Claro que él tiene derecho al debido proceso, pero me parece un despropósito votar por una persona que todavía no ha probado legalmente su inocencia. El pulso real es entre la doctora Carolina Corcho e Iván Cepeda”, escribió Margarita Rosa.

Sin embargo, el Daniel Quintero no se quedó callado y, a través de su cuenta de X, respondió a la actriz con un corto, pero contundente mensaje que reavivó una reciente polémica de Margarita Rosa.

“Margarita, demuestra primero tu inocencia”, señaló el precandidato presidencial en sus redes.

Aunque no hizo referencia al caso específico al que se refería, Margarita Rosa de Francisco, conocida recientemente por su fuerte afiliación política hacia el proyecto del presidente Gustavo Petro se vio recientemente envuelta en un escándalo por un presunto uso indebido de los subsidios que otorga el Gobierno nacional a los jóvenes estudiantes para acceder a la educación superior.

La controversia cobró fuerza a raíz de la publicación realizada por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que interpeló a De Francisco en redes sociales después de publicar que la actriz recibió el subsidio estudiantil mientras cursaba filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), advirtiendo de presuntas irregularidades en los criterios y procedimientos de otorgamiento de estos beneficios

“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 - 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad Unad gracias a la política de gratuidad. Margarita, ¿usted necesitaba ese subsidio?”, comentó el cabildante acompañando la pregunta con supuesta documentación probatoria.

La actriz, que reside actualmente en Florida, Estados Unidos, contestó a los señalamientos del concejal que dio a conocer documentos donde se la señalaba como beneficiaria de un apoyo económico reservado a estudiantes de estrato 3 en el periodo académico 2022-I, pese a ser una figura pública y a residir fuera del país.

“Puede ser que sí, puede ser que sí haya puesto estrato 3, pero no es suficiente requisito para que me concedan un subsidio”, indicó De Francisco durante una conversación con la emisora Blu Radio, al ser consultada sobre los datos personales consignados en la inscripción institucional y la actualización de su estrato socioeconómico.

La actriz aseguró que no recuerda con exactitud qué marcó en el formulario y aseguró que la información la puede corroborar la propia universidad, que hasta ese momento no se había comunicado formalmente con ella para aclarar cómo quedó registrado ese dato.

Además, manifestó su desacuerdo con el sistema colombiano de estratificación, criticando los mecanismos de clasificación social como poco representativos de la realidad.

La actriz, por su parte, rechazó estas insinuaciones y calificó el episodio como una injusticia, al considerar que se magnifica de forma desmedida: “Me parece una infamia lo que están haciendo”, sostuvo durante la entrevista.

De Francisco enfatizó que no solicitó ningún tipo de beneficio financiero y que, desde su perspectiva, el haber sido incluida como beneficiaria solo por estrato socioeconómico no debería considerarse válido.

“Pedir un subsidio por $1.500.000 me parece una miserableza. Yo tengo poder adquisitivo, tengo con qué pagar esa universidad. Me parece inaceptable que yo pidiera un subsidio para pagar ese valor. Si yo no apliqué para ningún subsidio, ¿por qué supuestamente me lo dieron?”, comentó al medio radial.

La expresentadora puntualizó que el acceso al beneficio en cuestión estuvo ligado a méritos académicos y no a su nivel de ingresos ni residencia. Según explicó, la matrícula de honor es una distinción que otorga la Unad a los tres estudiantes con mejor promedio de calificaciones (superior a 4,8) por cada programa académico, y consiste en la exoneración del 100% del pago de la matrícula.

“Tuve matrícula de honor, es un reconocimiento de la institución que se da en cada programa académico a nivel nacional”, detalló De Francisco.

No obstante, la actriz dejó abierta la posibilidad de reintegrar el dinero correspondiente a la matrícula si así lo considera necesario tras aclarar la situación con la universidad.

Finalmente, atribuyó el aumento de las críticas en su contra a su postura política y a su respaldo a figuras del actual Gobierno. “Todo tiene que ver con mi posición política, porque yo estoy apoyando a la señora Carolina Corcho, y está subiendo como espuma, la están conociendo, no sé si quieren frenar eso. Me están tratando como candidata”, señaló en su declaración a Blu Radio.