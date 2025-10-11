Revelan historial de cabecilla del Tren de Aragua que murió huyendo de la Policía en Colombia: cometió homicidios y secuestros en varios países

Este criminal junto a los otros cuatro venezolanos detenidos no cumplió con la medida de prisión domiciliaria y todo se descubrió cuando los agentes de Carabineros fueron a ver que los cinco estuvieran en los domicilios consignados en la resolución de la jueza - crédito Google Maps y captura de pantalla T13

La muerte de Ender Alexis Rojas Montán durante un operativo internacional en Sabaneta, Antioquia, marcó un giro en la persecución de la facción Dinastía Alayón del Tren de Aragua, una organización criminal con operaciones transnacionales.

Rojas Montán, de 31 años, era considerado el número dos de esta estructura, con influencia en Perú, Chile y Colombia, y estaba requerido por la justicia chilena por asociación ilícita y secuestro agravado.

El 9 de octubre de 2025, un equipo conformado por Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile irrumpió en un apartamento de Sabaneta para ejecutar la captura de Rojas Montán.

Durante la intervención, el hombre intentó huir por el balcón y cayó desde un quinto piso, falleciendo en el acto. En el lugar, las autoridades detuvieron a otras tres personas que estaban en la vivienda, cuya posible vinculación con la organización criminal está bajo investigación.

La persecución de Rojas Montán se remonta a un caso ocurrido el 25 de septiembre de 2023 en Pichidangui, Región de Coquimbo, Chile. Ese día, al menos cuatro individuos ingresaron a una vivienda a bordo de un Jeep Compass gris con placas adulteradas, robaron teléfonos móviles y secuestraron a un hombre. La víctima fue trasladada por distintas zonas del país, incluyendo Punitaqui, Valparaíso y Quillota, y recuperó la libertad el 8 de octubre de ese año.

Tras una serie de operativos realizados en las regiones de Coquimbo, Biobío, Metropolitana, Valparaíso y Ñuble, los responsables fueron detenidos y formalizados en noviembre de 2024 por los delitos de asociación ilícita y secuestro.

En junio de 2025, el Juzgado de Garantía de Los Vilos modificó las medidas cautelares, otorgando a los imputados arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional, luego de que cada uno pagara 5 millones de pesos chilenos (aproximadamente 20 millones de pesos colombianos en ese momento).

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó esta decisión al día siguiente. Cuando Carabineros acudió a verificar el cumplimiento de la nueva medida, los acusados ya se habían fugado. Desde entonces, Rojas Montán y Pablo José León Flores, alias “Echenique”, permanecían prófugos de la justicia. Dos de los cinco procesados en ese expediente regresaron a prisión, mientras los demás seguían siendo buscados por las autoridades.

Ender Alexis Rojas Montán se escapó de Chile donde era acusado por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita, pero murió en Sabaneta (Antioquia) cuando huía de la Policía colombiana - crédito Interpol | PDI | Pexels

Las investigaciones judiciales en la región identificaron a la Dinastía Alayón como una facción del Tren de Aragua dedicada a la trata de personas, explotación sexual, extorsión, secuestro y homicidio, con especial énfasis en la violencia sistemática contra migrantes y comerciantes. Según Jorge Chávez, fiscal de Crimen Organizado del Perú, Rojas Montán era “el lugarteniente de la organización criminal denominada Dinastía Alayón, persona de confianza del líder, con conocimiento de todos los actos ilícitos y encargado de la seguridad de las víctimas de explotación sexual en Perú y Colombia”. Además, se le atribuía la custodia de mujeres explotadas sexualmente en Lima y Trujillo, así como la gestión de rutas irregulares de tráfico de migrantes.

La Dinastía Alayón consolidó su presencia en el norte chileno entre 2022 y 2023, desplazando a bandas locales para controlar actividades ilícitas. Las autoridades peruanas habían advertido sobre la expansión de esta facción hacia Colombia, especialmente a través de pasos fronterizos irregulares con Ecuador.

Ender Rojas Montana huyó del país tras pagar USD 5 mil de fianza y cayó desde un octavo piso en Medellín

La captura de Rojas Montán en Colombia fue solicitada por las autoridades chilenas mediante notificación de Interpol. Durante el operativo en Sabaneta, el intento de fuga por el balcón resultó en su caída mortal desde el quinto piso. Las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para esclarecer si Rojas Montán actuó solo en su intento de escape o si recibió ayuda de terceros.