Gustavo Petro le mandó una carta a María Corina Machado para cuestionarla por pedir apoyo a Netanyahu y Macri en 2018: “Quiero que me explique”

Toda una polémica han sido las reacciones de Gustavo Petro con respecto a María Corina Machado, la líder opositora contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que fue galardonada con el Nobel de Paz de 2025.

Apenas se conoció la noticia, el jefe de Estado la felicitó de manera indirecta, y fue cuestionado por un controversial mensaje en el que “diluyó” —como calificaron algunos opositores—, su reconocimiento a Machado como una gestora de la democracia en Venezuela, con una especial alusión a la profesora keniana Wangari Maathai, además de hacerle una exigencia a Machado de propiciar diálogos para la paz en Venezuela.

Ahora, en las primeras horas de la jornada del sábado 11 de octubre, publicó una extensa carta directamente a Machado, para aparentemente objetar su tarea en favor de la democracia venezolana.

Aunque reconoció su merecimiento al Nobel de Paz, sí la desafió por solicitar, en su momento, el apoyo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como al expresidente Argentino Mauricio Macri, para desmontar la dictadura en Venezuela.

La carta escrita por Machado que fue el punto de argumento de Petro fue publicada en 2018. Ante esto, Petro le escribió a la ahora Nobel de Paz:

"Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?“.

