En medio de hostigamientos a la Policía en Caloto, Cauca, un explosivo cayó en las instalaciones del hospital del municipio

En horas de la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, el Hospital Niña María, en el municipio de Caloto, departamento de Cauca, fue blanco de ataques con un artefacto explosivo, al parecer, artesanal, que cayó a un costado de las instalaciones del lugar.

Los hechos se habrían presentado sobre las 5:00 a. m., luego de varias horas de ataques a la estación de Policía de la Población, y en medio de los intentos por afectar a la fuerza pública, uno de estos objetos cayó en el recinto que presta atención médica.

De acuerdo con El País, así se vivieron esos momentos de angustia para la comunidad: “Eso lanzaron explosivos a diestra y siniestra desde la madrugada, como de las 4:00 a.m. empezaron a hostigar a los policías y estos, para protegerse, se atrincheraron en la estación para después responder a la agresión, por eso las fuertes balaceras que nos despertaron”, relataron algunos líderes sociales al medio de comunicación.

Desde la Alcaldía del municipio confirmaron los desafortunados hechos y las consecuencias de los mismos en el hospital: “Siempre fueron varios los daños causados al hospital, más que todo en su cubierta, ahora se evalúa si las áreas afectadas pueden ser usadas o toca tomar otras medidas, pero claro con este hecho ya son cuatro ataques a la misión médica en el departamento, todo por el conflicto que estamos viviendo en nuestros territorios”.

