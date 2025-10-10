Petro volvió a hablar de las pensiones, pero con video musical llanero: “Llegaremos este mes a los tres millones inscritos”

Al son del arpa, la percusión llanera, maracas con la bandera de Colombia, con sombrero y atardecer llanero, y rodeado de “viejos y viejas”, Gustavo Petro se mostró —en versión animada— cantando elogios a la reforma pensional de su Gobierno.
Con el mensaje de que está a solo un millón de tener la meta de inscritos en el Pilar Solidario, el mandatario prometió que en el mes de octubre de 2025 su administración cumpliría con su cometido.
“Ya vamos en dos millones de personas de la tercera edad sin pensión, inscritas. Llegaremos este mes a los tres millones del objetivo”, escribió el jefe de Estado con respecto al video musical.
