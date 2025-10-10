Colombia

Petro volvió a hablar de las pensiones, pero con video musical llanero: “Llegaremos este mes a los tres millones inscritos”

El presidente publicó una canción en la que, a manera de animación, se muestra él mismo cantando y con ayudas para adultos de la tercera edad

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Gustavo Petro se mostró cantando
Gustavo Petro se mostró cantando una canción llanera, para alabar su reforma pensional - crédito @petrogustavo/X

Al son del arpa, la percusión llanera, maracas con la bandera de Colombia, con sombrero y atardecer llanero, y rodeado de “viejos y viejas”, Gustavo Petro se mostró —en versión animada— cantando elogios a la reforma pensional de su Gobierno.

Con el mensaje de que está a solo un millón de tener la meta de inscritos en el Pilar Solidario, el mandatario prometió que en el mes de octubre de 2025 su administración cumpliría con su cometido.

“Ya vamos en dos millones de personas de la tercera edad sin pensión, inscritas. Llegaremos este mes a los tres millones del objetivo”, escribió el jefe de Estado con respecto al video musical.

Video musical sobre la reforma pensional de Petro - crédito @petrogustavo y Prosperidad Social

