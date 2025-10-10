Gustavo Petro publicó imagen de reunión con Luna y Manuela, las activistas colombianas liberadas por Israel: “Mujeres de la humanidad y de la vida”

**Pie de foto sugerido:** El presidente Gustavo Petro destacó en X a las activistas colombianas Luna y Manuela, liberadas tras su detención en Israel, calificándolas como “mujeres de paz, de la humanidad y de la vida” - crédito Gustavo Petro/X

El presidente Gustavo Petro se refirió el viernes 10 de octubre a la liberación de Luna Barreto y Manuela Bedoya, dos activistas colombianas integrantes de la flotilla Sumud, que fueron detenidas por fuerzas israelíes durante una misión humanitaria con destino a Gaza.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario destacó su ejemplo de solidaridad y resistencia: “Estas son las colombianas Manuela y Luna que han mostrado la verdadera humanidad. Las que sin interés económico se solidarizan con los pueblos más sacrificados por la codicia”, escribió Petro.

El jefe de Estado agregó: “Mujeres de paz, mujeres de verdad, mujeres de la humanidad y de la vida”.

La publicación se conoció poco después de que las jóvenes recuperaran la libertad tras varios días de detención en Israel.

Ambas hacían parte de la flotilla Sumud, una expedición civil internacional que pretendía romper el bloqueo sobre Gaza y entregar suministros médicos y alimentos.

Sin embargo, fueron interceptadas en alta mar por tropas israelíes, que las trasladaron a una prisión en condiciones que ellas mismas describieron como “de hostigamiento psicológico e incertidumbre”.

En declaraciones al periodista Víctor de Currea-Lugo, relataron la dureza del procedimiento: “Cuando nos capturaron, nos vendaron los ojos y nos ataron las manos; nos decían al oído: ‘Ahora sí van a saber lo que es un terrorista’”.

Al llegar a prisión, contaron, fueron recibidas con una imagen de Gaza destruida y una bandera de Israel, acompañadas del mensaje “La nueva Gaza”. A su alrededor, la música y las imágenes repetitivas formaban parte de un entorno diseñado para quebrar su ánimo. “Nos maltrataron, pero nada comparado con lo que les hacen a los palestinos”, dijo una de ellas.

A pesar de las condiciones adversas, ambas mantuvieron una actitud desafiante y esperanzada. “Siempre estábamos cantando”, relataron entre risas. “Ellos quedaron traumatizados con nosotros.”

Durante su estancia en prisión observaron las huellas de antiguos reclusos palestinos: inscripciones en árabe y mensajes grabados en las paredes. “Estábamos en Palestina, sentíamos esa conexión”, afirmaron. También escuchaban el sonido de los aviones que cruzaban hacia Gaza, recordándoles que la violencia continuaba incluso mientras ellas estaban detenidas.

Al ser liberadas, fueron trasladadas a Jordania, donde recibieron atención médica por baja tensión y agotamiento. El periodista Víctor de Currea-Lugo, quien las recibió en Amán, destacó su fortaleza y su sentido de misión: “Representan a una generación de mujeres colombianas que conciben la paz como una práctica global, no como un asunto limitado a las fronteras nacionales”.

Las activistas también hablaron de la percepción internacional sobre Colombia y su presidente: “Aquí uno dice Colombia y la gente dice ‘quiero ser de Colombia’; el nieto de Mandela ama a Petro; el Medio Oriente ama a Petro. Ser de Colombia nos ha ayudado muchísimo. Hasta los israelíes mencionan a Petro”, relataron.

Petro se refirió al incio de la paz entre Israel y Hamas

Durante su visita oficial a Bruselas, el presidente Gustavo Petro celebró el reciente acuerdo entre Israel y Hamás, que marca el cierre de la primera fase de negociaciones tras dos años de enfrentamientos. El mandatario destacó que la participación de Estados Unidos en la mediación fue resultado de la presión internacional y no de una decisión espontánea.

Según Petro, “las presiones de América Latina, África y Asia hicieron que Estados Unidos y parte de la Otan quedaran aislados apoyando a Israel”, lo que habría llevado a Donald Trump a aceptar una tregua impulsada junto a Catar y Egipto.

Petro expresó su esperanza de que la tregua se mantenga y permita avanzar en el intercambio de rehenes, resaltando la asimetría entre los prisioneros palestinos e israelíes. Insistió en que el objetivo final debe ser el reconocimiento mutuo entre los Estados de Israel y Palestina, en cumplimiento de los acuerdos históricos de paz.

Durante su segundo día en Bruselas, Petro también elogió el papel de Catar como mediador en el conflicto de Medio Oriente y manifestó su interés en que ese país cumpla una función similar en los procesos de paz de Colombia.