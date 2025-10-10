Ordenan el desalojo inmediato del campus de la Universidad Nacional en Bogotá por presunta amenaza

La institución tomó la medida como prevención mientras verifica la gravedad del riesgo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Universidad Nacional sede Bogotá informó a su comunidad educativa sobre el desalojo total de su campus por una presunta amenaza, según un comunicado difundido el 10 de octubre de 2025.

La determinación fue tomada como una medida preventiva y de protección tras conocerse el posible riesgo que surgió desde información en redes sociales, indicaron directivos de la institución.

“La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia informan que en diferentes redes sociales ha circulado un mensaje que contiene una amenaza específica contra la seguridad del campus de la Sede Bogotá”, detalló el comunicado.

Este es el comunicado que circula en redes sociales sobre la orden de desalojo del campus universitario - crédito @DiegoTorres_Fis/X

Indicaron que, una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad informaron oportunamente a las autoridades correspondientes, señalando a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo.

El aviso fue emitido poco después de que los responsables de la gestión académica tuvieran conocimiento de la situación. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza de la amenaza ni se ha confirmado públicamente la magnitud del peligro potencial, mientras continúan las verificaciones internas para determinar los siguientes pasos.

Las actividades y el acceso a las instalaciones permanecen suspendidos hasta nuevo aviso, con el objetivo de salvaguardar la integridad de todas las personas vinculadas al campus, según las medidas detalladas en el comunicado oficial.

"Como medida preventiva y de protección se ordenó el desalojo total del Campus de la Sede Bogotá y la suspensión temporal de las actividades presenciales de acuerdo con el protocolo de gestión de crisis del Comité Permanente de Riesgos y Emergencias Cprae", complementó el comunicado.

Y agregó: “La Sede Bogotá había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil por la reforma a la financiación de la educación superior en Colombia. Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad”.

Se espera que en las próximas horas se amplíe información al respecto - crédito Alcaldía de Bogotá

Por último, desde las directivas de la institución expresaron su rechazo a este tipo de amenazas que afecta el derecho a la educación de la comunidad estudiantil: “Rechazamos las amenazas contra la Universidad Nacional de Colombia y reiteramos que nuestra prioridad es la seguridad, la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria y de quienes visitan nuestros campus”.

Mensaje de alerta que estaría circulando en grupos de WhatsApp y redes sociales

Entre los factores que habrían motivado la decisión de desalojar el campus de la Universidad Nacional en Bogotá se encuentra la circulación de mensajes en cadenas de WhatsApp y distintas redes sociales que advierten sobre un posible atentado terrorista.

Uno de estos mensajes, atribuido a un presunto grupo denominado Federación Anarquista en supuesta alianza con la “red internacional 764”, hace referencia a la intención de instalar una bomba en la sede principal de la institución durante el viernes 10 de octubre.

El contenido del texto, difundido entre la comunidad universitaria, señala: “La Federación Anarquista acaba de firmar un pacto con la red internacional 764 para que nuestros derechos y nuestras voces sean escuchadas por la élite colombiana que nos oprime y nos silencia por tener el monopolio de la violencia, estamos cansados del adoctrinamiento que recibimos en las instituciones educativas para que la juventud se comporte como maricones pasivos que se dejan pisar por este sistema autoritario”, se lee parte del mensaje.

Este sería uno de los mensajes intimidantes a la comunidad educativa de la Universidad Nacional - crédito @Annie740986/X

También se lee: “Por eso el día viernes 10 de octubre mis camaradas y yo instalaremos una bomba en la sede principal sin importar la pérdida de varias vidas de inocentes que al final se convertirán en mártires en nuestra lucha. ¡¡NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS VIVA SATANÁS VIVA EL ANARQUISMO VIVA 764 ARRIBA NLM!!! (sic)”

Las autoridades de la universidad informaron que están verificando la autenticidad y gravedad de la amenaza, mientras la medida preventiva de desalojo se mantiene vigente.

No se ha confirmado si existen avances en la identificación de los responsables del mensaje o si se ha detectado material explosivo. Aunque los alrededores de la institución educativa avanzan en completa normalidad, la suspensión de las actividades continúa hasta nuevo aviso.