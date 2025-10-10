Miguel Polo Polo aseguró que no quiso “lastimar” a ninguna madre al botar a la basura las botas que simbolizan falsos positivos

Polo Polo aseguró que sí existen los falsos positivos, pero que hay una cifra inflada - crédito Colprensa

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, fue citado a indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por una denuncia presentada en su contra por haber desechado varias botas de plástico que simbolizaban una crítica a la comisión de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, también conocidos como falsos positivos.

Los hechos se presentaron en noviembre de 2024, cuando el congresista de la oposición cuestionó la veracidad de las cifras no oficiales otorgadas por la Justicia Especial de Paz (JEP), las cuales indican que hay 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“¿Quién le habrá pagado a esos 300 campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”, señaló Polo Polo en su momento.

Polo Polo botó las botas que simbolizan los falsos positivos - crédito @MiguelPoloP/X

El 10 de octubre de 2025, casi un año después de que se presentaran los hechos, el representante se presentó ante la Corte Suprema por la investigación que se surte en su contra. A las afueras del lugar, explicó a los medios de comunicación el porqué de su postura e insistió en que su intención no fue lastimar a las madres que perdieron a sus hijos, que fueron asesinados y falsamente presentados como guerrilleros que fueron dados de baja en combate.

“Aquí nosotros no hemos desconocido que existan falsos positivos. Sí existen falsos positivos. Nuestra intención no ha sido lastimar la memoria ni lastimar los sentimientos de ninguna madre, porque con ellas nunca nos hemos metido”, señaló.

Polo Polo explicó que sus acciones surgieron luego de que unas personas, que no serían las “madres de Soacha” cuyos hijos fueron asesinados, pusieran varias botas de plástico en la plaza Núñez, ubicada entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño. Con estas, se buscaba hacer memoria sobre los crímenes cometidos contra más de 6.000 personas en el país.

Miguel Polo Polo aseguró que hay una cifra inflada sobre el número de víctimas de falsos positivos - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

No obstante, según Polo Polo, las botas fueron ubicadas en el lugar para rechazar lo ocurrido en un evento de ciclistas que se llevó a cabo en Antioquia. En el encuentro, en el que estuvo el ciclista Rigoberto Urán, varios asistentes entonaron arengas contra el presidente Gustavo Petro: “¡Fuera Petro!”, gritaron.

Entonces, el primer mandatario se pronunció cuestionando a los ciclistas que mostraron su descontento contra su administración, indicando que su único propósito era lograr que el próximo gobierno sea liderado por quienes “asesinaron a más de 6.402 jóvenes”.

“Posteriormente, ponen unas botas, unas personas que no fueron las Madres de Soacha (…). Las ponen en apoyo al triunfo de Gustavo Petro y obviamente rechazando, eh, ese evento de Rigoberto Urán. Y yo en respuesta recojo las botas y las lanzo. No las lanzo ni siquiera a la basura, las pongo en una, en una bolsa plástica”, aseveró el representante a la Cámara.

Miguel Polo Polo aseguró que botó las botas de los falsos positivos para rechazar al presidente Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano EFE / Presidencia de Colombia

En ese sentido, Polo Polo explicó que no cree que en realidad hayas 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Afirma que la cifra está “inflada” y que ese dato estaría siendo utilizado para la politiquería y para respaldar al jefe de Estado. Recordó, además, que hasta el momento se desconocen los nombres de todas las personas reconocidas como víctimas de estos casos.

“Eso yo lo hice en rechazo a Gustavo Petro. Mi intención jamás fue ofender a las víctimas de los falsos positivos, ni estas mujeres ni a sus hijos, porque nosotros conocemos que existen falsos positivos. Lo que estamos en contra es que se inflen cifras sin respaldo para hacer politiquería”, reiteró.