Colombia

Gustavo Petro destacó mensaje de agradecimiento que le envió joven estudiante palestina en Gaza: “Mis palabras sanaron sus heridas”

Shaimaa, estudiante de Gaza, expresó su gratitud a la sociedad colombiana por las muestras de solidaridad durante la crisis, por el consuelo recibido ante la violencia y el sufrimiento en la región

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La joven palestina Shaimaa agradece al pueblo colombiano por su solidaridad durante el conflicto en Gaza - crédito Víctor de Currea-Lugo/YouTube

El presidente Gustavo Petro compartió en sus redes sociales el testimonio de Shaimaa, una joven estudiante palestina de Gaza, que expresó su profundo agradecimiento al pueblo colombiano por el apoyo mostrado durante el conflicto en la región.

En un video difundido a través del canal de Youtube de Víctor de Currea-Lugo, la joven relató cómo las manifestaciones de solidaridad provenientes de Colombia representaron un consuelo en medio de la adversidad.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Colombia, personas que nos ayudaron durante el genocidio. Cuando vimos las protestas, los gritos, las voces, las personas reales de Colombia, las que se manifiestan contra la ocupación, contra el genocidio, nos reconfortaron profundamente”, afirmó Shaimaa en el mensaje dirigido a la sociedad colombiana.

Debido a esto, el mandatario colombiano, al conocer estas palabras, destacó la repercusión de sus declaraciones en la población palestina.

“Mis palabras sanaron sus heridas, dice esta joven Palestina agradecida en Gaza. Agradece al pueblo colombiano y a esa juventud que salió a las calles en solidaridad. Mis palabras quieren ser censuradas en Colombia, aún siendo presidente”, escribió Petro en su cuenta de X, subrayando la importancia del respaldo internacional y la respuesta de la juventud colombiana ante la situación en Gaza.

El presidente Gustavo Petro destaca
El presidente Gustavo Petro destaca el impacto de sus palabras en la población palestina y la respuesta de la juventud colombiana - crédito @petrogustavo/X

Shaimaa, identificándose como una estudiante de 22 años, situó su testimonio en el contexto del 9 de octubre, fecha en la que se anunció un alto el fuego en la región.

La joven describió el ambiente de cautela que predominaba entre los habitantes de Gaza ante la posibilidad de que la tregua no se mantuviera. “Hoy es 9 de octubre. Es un día muy especial, y un día en el que la gente de Gaza está feliz, pero con mucha cautela. La noticia del alto el fuego ha salido y va a entrar en vigor en unas pocas horas, ojalá, si la ocupación cumple con su palabra, lo cual usualmente no es el caso. Por eso todos están muy cautelosos y consideran, consideran muy probable que la ocupación simplemente haga que todo se venga abajo otra vez”, relató la joven en el video.

En su mensaje, Shaimaa hizo referencia a los dos años de violencia, desplazamiento y sufrimiento que ha vivido la población palestina. “De estos dos años de genocidio continuo, asesinatos, desplazamiento, hambruna y hambre, y horrores que nunca imaginamos que veríamos surgir, quisiéramos dar un agradecimiento muy sincero al pueblo de Colombia, a la gente que estuvo con nosotros”, expresó, resaltando el valor que tuvo para ellos la solidaridad internacional.

La estudiante palestina resaltó el
La estudiante palestina resaltó el valor de la solidaridad internacional ante dos años de violencia y desplazamiento - crédito Víctor de Currea-Lugo/YouTube

La joven enfatizó el impacto de las palabras del presidente colombiano, a quien consideró un referente de apoyo y humanidad. “Un gran agradecimiento que queremos expresar es al presidente Gustavo Petro, cuyas palabras realmente fueron el bálsamo para nuestras heridas. Esto es lo que deseamos que toda nación dijera desde hace mucho tiempo. Hemos estado atravesando luchas que nadie conoce. La mayor parte del mundo era muy ignorante respecto a lo que el pueblo palestino estaba sufriendo. Pero lo que él dijo es realmente lo que todo ser humano merece: vivir en libertad”, manifestó Shaimaa en su testimonio.

Finalmente, la estudiante transmitió un mensaje de hermandad y esperanza hacia Colombia, deseando que la situación de su pueblo encuentre una solución definitiva.

Shaimaa considera las palabras de
Shaimaa considera las palabras de Petro como un bálsamo para las heridas del pueblo palestino - crédito Luisa González/Reuters

Desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias, presidente Gustavo Petro. Y al pueblo de Colombia, queremos agradecerles mucho. Para nosotros, realmente, son como hermanos y hermanas, y rezamos para que Dios los bendiga en esta vida y en la próxima. Y ojalá esto termine, y ojalá no solo termine el genocidio, sino que la lucha de los palestinos termine de una vez por todas", añadió la joven palestina.

Y estamos muy felices de que finalmente el mundo esté despertando y que tantos seres humanos estén dando un paso adelante, avanzando para tomar las acciones correctas y realmente estar con la humanidad y elegir la humanidad una y otra vez, contra la opresión y contra la ocupación. Muchas gracias y que la paz sea con ustedes”, concluyó Shaimaa en el video difundido por Víctor de Currea-Lugo.

