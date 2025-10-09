Colombia

Nuevo ataque a funcionarios del Inpec: dragoneante fue atacado con arma de fuego en Cartagena

Desde la institución carcelaria confirmaron que la víctima recibió varios disparos y ahora es atendida por el personal médico de un hospital de la ciudad

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Los funcionarios del Inpec son
Los funcionarios del Inpec son blanco de atentados - crédito Inpec/Instagram

Un nuevo hecho de violencia en contra de uno de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se presentó en horas de la mañana del jueves 9 de octubre de 2025 en una de las calles del barrio Simón Bolívar, de la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario responde al nombre de Juan Camilo Palacios Figueredo.

La institución confirmó que la víctima fue herida con varios impactos de arma de fuego y por el momento es atendida por el personal médico de una institución de la ciudad.

De acuerdo con el diario El Universal, la víctima se desplazaba a pie por las calles de este sector cuando sujetos en motocicletas se acercaron a él y le dispararon en varias oportunidades. Uno de los proyectiles le dio en la espalda y otro en el cuello.

