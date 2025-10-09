Colombia

Influencer explica la razón por la que Colombia y Corea del sur son mejores amigos: “antes de venir a Colombia yo no sabía eso”

El ciudadano coreano explicó que los lazos entre Colombia y Corea son muy fuertes debido a un suceso histórico que la mayoría de colombianos y coreanos desconocen

Por Julieth Cicua Caballero

El creador de contenido conoció
El creador de contenido conoció la historia cuando llegó al país - crédito Jason Lee (@oppawhat) / Instagram

Al mencionar a Colombia y a Corea del Sur en la misma frase, probablemente a muchos se les venga a la mente el reguetón y el K-pop en una misma lista de canciones, pero la historia que los une va mucho más allá de la música.

Pocos ciudadanos de ambos países saben que hace más de setenta años, soldados colombianos cruzaron mares con destino a la península coreana.

Esa historia de sacrificio y solidaridad no ha pasado desapercibida para todos.

El creador de contenido Jason Lee (@oppawhat) decidió compartir su propio asombro al descubrir el capítulo poco contado de la amistad entre ambas naciones.

Colombia fue el único país latinoamericano que participó en el conflicto - crédito Jason Lee (@oppawhat) / Instagram

“Más de 5.000 soldados fueron a Corea para pelear por nosotros, por nuestra libertad, la libertad de Corea. Y Colombia fue el único país en Latinoamérica que luchó por Corea”, reveló en uno de sus videos.

Lee no se quedó corto en agradecimientos, recordando el precio humano de ese apoyo: “Cien soldados colombianos murieron y más de cuatrocientos resultaron heridos. Tu abuelo luchó junto con mi abuelo por la libertad contra el comunismo. Solo quiero decirte gracias, gracias por tu ayuda, gracias por todo”. Confesó que solo después de poner un pie en Colombia conoció estos hechos: “Yo tengo mucho más amor por Colombia porque yo tengo libertad”

Todo comenzó cuando el presidente Laureano Gómez decidió en 1951 enviar un batallón de infantería formado por unos 4.700 hombres (4.000 del Ejército y 700 de la Armada) junto con tres fragatas. El contexto era de una península dividida tras la salida de Japón en 1948: el norte comunista apoyado por la Unión Soviética, y el sur anticomunista aliado con Estados Unidos.

El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó la invasión con 135.000 efectivos, provocando la reacción del presidente Harry S. Truman, quien consideró la ofensiva como “una amenaza a la estabilidad de la región”.

Los archivos registran que el 8 de mayo de 1951 los primeros colombianos pisaron suelo coreano, y el 11 de octubre de 1954 el último contingente regresó tras desplegar a 5.062 efectivos hasta el cierre de la misión.

