Colombia

Hernán Cadavid se fue en contra de Sandra Ramírez por mensaje criticando del concejal Andrés “el Gury” Rodríguez: “Violento es reclutar menores”

El representante del Centro Democrático le contestó a la senadora de Comunes en redes sociales, que criticó la conducta del concejal Rodríguez durante las protestas en Medellín

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Hernán Cadavid y Sandra Ramírez
Hernán Cadavid y Sandra Ramírez discutieron en redes sociales por la controversia en que se vio envuelto el concejal Andrés "El Gury" Rodríguez - crédito @hernancadavidma/Instagram y @SandraComunes

Durante las recientes movilizaciones pro Palestina en Medellín, la presencia de Andrés “el Gury” Rodríguez, concejal por el Centro Democrático, generó controversia.

Se difundieron imágenes que muestran al funcionario portando un bate y confrontando a quienes participaban en la manifestación en las inmediaciones del centro comercial Oviedo.

Los hechos ocurrieron el martes 7 de octubre durante altercados en el sector de El Poblado.

Esta conducta recibió fuertes críticas desde sectores ligados al Gobierno nacional, entre ellos, Sandra Ramírez, senadora de Comunes, que expresó su rechazo públicamente.

La polémica se intensificó cuando Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, respondió con un mensaje en su cuenta de la red social X a Ramírez con la frase: “Violento es reclutar menores”.

El video, difundido en redes sociales, ha generado controversia por la actitud adoptada por el concejal Rodríguez, considerado por muchos como un acto de incitación a la violencia.

Frente al comportamiento exhibido por el concejal durante las protestas, Sandra Ramírez, senadora de Comunes, manifestó su rechazo y condena, señalando que acciones de este tipo refuerzan símbolos de violencia asociados a la historia reciente del país.

Ramírez lamentó que un funcionario público recurra a estas demostraciones en escenarios de movilización social y advirtió sobre lo preocupante que resulta ver este tipo de actitudes en la vida política local.

“Esa necesidad de hacerle apología a la cultura paramilitar tiene que acabar. Denunciamos el actuar violento del Concejal del Centro Democrático conocido como ‘El Gury’ en medio de las movilizaciones en Medellín. Ya no es con pistola en mano, sino con bate. ¡Escalofriante!”, escribió la legisladora perteneciente al partido Comunes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En respuesta a las críticas de Sandra Ramírez hacia el concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, el representante Hernán Cadavid defendió la actuación de su compañero de partido y centró sus cuestionamientos en el pasado de la senadora en las Farc. Cadavid sostuvo que las verdaderas expresiones de violencia han estado relacionadas con el reclutamiento forzado de menores, los secuestros y las acciones cometidas por la antigua guerrilla, y agregó que la participación política de Ramírez resultaba de esos hechos y no de una sanción judicial.

El congresista aseguró además que la sociedad colombiana no permitirá intimidaciones a través de movilizaciones violentas y desestimó cualquier temor hacia figuras como Ramírez, pidiendo que no se señale al concejal Rodríguez por los hechos ocurridos.

“Violento es reclutar menores y hacerlas abortar. Violento es secuestrar personas y recibir como castigo una curul. La ciudadanía no se dejará someter de nuevo a punta de marchas violentas. El miedo a ustedes no existe.No señale a@AndresGuryRod”, aseveró el legislador.

