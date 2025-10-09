El outfit millonario de Westcol: esto es lo que cuesta un look completo

Westcol presume el lujoso outfit que deja a todos boquiabiertos: una cadena de oro y diamantes de infarto - crédito @westcol / Instagram

El streamer Westcol, reconocido por su presencia en plataformas digitales y su estilo de vida lujoso, reveló en una conversación con el creador de contenido Pepe le Fleux, en Puerto Rico, el costo detallado de cada prenda y accesorio de su vestuario.

El desglose, prenda por prenda, dejó en evidencia cifras elevadas y piezas exclusivas, entre las que se destaca una cadena de oro y diamantes valorada en miles de dólares.

De acuerdo con lo revelado en el video publicado en las redes sociales de Pepe, la gorra que usó Westcol en la fiesta a la que asistieron varios cantantes y artistas famosos de la isla fue un regalo que le hizo su socio en Colombia Andrés Aguirre, un empresario con el que tiene discotecas y negocios en su país natal.

Según explicó, el accesorio tiene un valor estimado de quinientos dólares, es decir, 1.947.104 en pesos colombianos aproximadamente, porque está “bañada en oro”, lo que le otorga un carácter especial y distintivo dentro de su vestimenta.

El extravagante desglose de Westcol: así es el millonario valor de su vestimenta, prenda por prenda - crédito @pepeleflux/TikTok

Pepe: “Westcol, ¿cuánto cuesta tu outfit?“

Westcol: “Empezamos de dónde, ¿de gorrita hacia abajo?“

Pepe: “Vamos a empezar de la gorra pa’ abajo”.

Westcol: “Bueno, la gorrita, la verdad, fue un regalito. La gorrita me la regaló un socio, un saludito pa’ Andrés Aguirre. Creo que vale como quinientos dólares, me dijo, porque eso está como bañado en oro”.

El siguiente elemento destacado fue la cadena, pieza central de su atuendo porque es de los accesorios más costosos que carga y también por ser un símbolo de su proyecto musical W Sound.

Westcol precisó que esta joya tiene un precio de 350.000 dólares, aproximadamente 1.362.960.000 pesos colombianos, y aclaró que solo el valor en peso de oro y diamantes ronda los 250.000 dólares, es decir, 973.500.000 en pesos colombianos aproximadamente, mientras que la mano de obra suma otros 100.000 dólares.

Esta es la cadena de Westcol que tiene un millonario valor - crédito @westcol/IG

“Bueno, la cadena es la cadena de la W Sound, el proyecto que tenemos nosotros musicalmente. Esta cadena cuesta trescientos cincuenta mil dólares”, reveló Westcol.

En cuanto a la ropa, el streamer mencionó que tanto la camisa como la pantaloneta de color negro que eligió para llevar al exclusivo evento fueron adquiridas durante un viaje a Ibiza y aunque en su momento no recordó el precio exacto, hizo un estimado con la información que le dio su equipo de trabajo al instante, y según indicaron, cada prenda costó aproximadamente 1.000 dólares, sumando un total de 2.000 dólares para ambas piezas, más o menos 7.700.000 en pesos colombianos.

Los accesorios de las manos también tuvieron un lugar relevante en el desglose, pues Westcol detalló su valor y de dónde provenían, como por ejemplo una manilla grande que carga en su mano derecha, la cual tiene un valor de 10.000 dólares, 38.900.000 pesos colombianos aproximadamente. Además, tiene una más pequeña de un valor de 5.000 dólares, más o menos 19.400.000 de pesos colombianos.

Respecto a los anillos, señaló: “Cada anillo vale diez mil dólares”, 38.900.000 pesos colombianos aproximadamente.

La cadena de Westcol y otros lujos: el streamer revela cuánto cuesta vestirse como él - crédito @westcol/IG

Seguido, confesó que el lujoso reloj que tenía en su mano izquierda se lo regalaron los dueños de la plataforma de streaming Kick “por ser el streamer más seguido de toda la plataforma”, pero aclaró que el obsequio lo recibió “hace un año y medio”, pues en ese momento obtuvo ese primer lugar. Sin embargo, aprovechó para hablar de su trabajo y elogiarlo e indicar que “seguimos actual y posiblemente sigamos hasta que yo lo decida”, en cuanto a ser el número uno en visualizaciones.

Al referirse al calzado, Westcol admitió no recordar el precio exacto de los zapatos, ya que los compró junto con otros cinco pares en una sola ocasión, pero según lo que dejó ver se trata de unas zapatillas deportivas Louis Vuitton Trainer de color blanco, una edición especial que, según la página oficial en España, tienen un costo de 1.150 euros, 5.200.000 en pesos colombianos aproximadamente, cada par.

Finalmente, especificó el valor de las medias, que asciende a 200 dólares, 778.000 pesos colombianos, e indicó que tenía puestos unos calzoncillos Calvin Klein, pero no aportó detalles sobre su precio.

Así es el desglose millonario del vestuario de Westcol - crédito captura de pantalla web Louis Vuitton España

“Después sumen el total, huevón. Y ya está. No es nada más, nada más, nada más”, puntualizó.