Debate entre Petro y gobernador de Antioquia por las APPA: “Ustedes lo que no quieren es que entre la democracia”

Mientras el mandatario defiende la medida como un paso hacia la seguridad alimentaria, el gobernador denuncia una intromisión del Gobierno nacional en la autonomía territorial. - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político nacional con un mensaje dirigido al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de la polémica por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Concordia.

A través de su cuenta en X, el mandatario respondió a las críticas del gobernador antioqueño afirmando que las políticas nacionales se aplicarán en Antioquia conforme lo ordena la Constitución. Además, cuestionó el rechazo del dirigente departamental asegurando que esa oposición representa una resistencia a los valores democráticos.

“Yo no creo que usted luche porque no entren políticas nacionales en Antioquia, que entrarán como ordena la Constitución. Ustedes lo que no quieren es que entre la democracia”, escribió Petro, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó fuertes reacciones en los sectores políticos del país.

Petro respondió que las políticas nacionales sí se implementarán en Antioquia según lo establece la Constitución. - crédito @petrogustavo/X

El origen del enfrentamiento

El intercambio comenzó luego de que Andrés Julián Rendón manifestara su rechazo a la implementación de las APPA en el departamento, asegurando que esta medida vulnera la autonomía territorial de los municipios y departamentos, pues permite al Gobierno nacional intervenir en el uso del suelo y en las actividades económicas locales.

En su pronunciamiento en redes sociales, el gobernador señaló:

“Antioqueños, seguiremos dando la batalla. No vamos a permitir la intromisión del gobierno Petro en la autonomía territorial con las denominadas APPA. En Concordia, ahora el gobierno Petro podrá decidir sobre usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas. Esta disposición, que se da desde un frío escritorio en la capital, es cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales”.

Rendón defendió la capacidad de Antioquia para garantizar su seguridad alimentaria, destacando que el departamento cuenta con la mayor producción agropecuaria del país, que ha incrementado cinco veces los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que actualmente tiene la cifra más baja de muertes por desnutrición infantil en los últimos 20 años.

“Los antioqueños no queremos ni necesitamos las APPA, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”, enfatizó el gobernador.

El gobernador rechazó la implementación de las APPA en Antioquia, argumentando que vulneran la autonomía territorial y representan una intromisión del Gobierno nacional en las decisiones locales. - crédito @AndresJRendonC/X

La respuesta del Ministerio de Agricultura

La controversia escaló rápidamente, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió a las acusaciones del gobernador asegurando que Rendón está mal informado sobre el alcance de la medida.

De acuerdo con la funcionaria, la declaratoria de APPA en Concordia no limita las actividades agropecuarias, sino que protege los suelos con vocación agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad productiva.

“Será el municipio, quien tiene la facultad constitucional de regular el uso del suelo, quien sobre esta determinante establezca los usos permitidos, compatibles y los prohibidos”, explicó Carvajalino.

Además, subrayó que la medida no busca imponer restricciones desde Bogotá, sino proteger cerca de 13.000 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate, banano, café, maíz y frutas, asegurando condiciones adecuadas para la producción de alimentos.

La ministra defendió con firmeza la iniciativa, señalando que las APPA no son una intervención sobre la autonomía territorial, sino una herramienta técnica y de planificación rural sostenible.

“Garantizar la producción de alimentos pasa por cuidar los territorios donde realmente se puede sembrar”, recalcó.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la declaratoria de las APPA en Concordia, afirmando que no limita la producción agropecuaria, sino que protege los suelos con vocación agrícola para garantizar la seguridad alimentaria del país. - crédito Ministerio de Agricultura

Contexto y propósito de las APPA

El Ministerio de Agricultura declaró el pasado 7 de octubre la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Concordia (Suroeste de Antioquia) mediante la Resolución 320 de 2025.

El proceso, que tomó casi un año, fue acompañado por el viceministro (e) de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, quien señaló que esta medida permitirá a los alcaldes contar con herramientas técnicas para la protección de los mejores suelos rurales.

El Gobierno nacional ha defendido la resolución como parte de una estrategia para identificar y proteger los suelos agrícolas estratégicos del país, evitando que sean ocupados por actividades mineras o ganaderas extensivas.

Según el Ministerio, las APPA forman parte de una política pública de seguridad alimentaria a largo plazo, que busca “ordenar el territorio bajo criterios productivos y ambientales, y no bajo intereses económicos inmediatos”.