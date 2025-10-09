Colombia

Debate entre Petro y gobernador de Antioquia por las APPA: “Ustedes lo que no quieren es que entre la democracia”

El mandatario defiende la medida como un paso hacia la seguridad alimentaria y una política nacional amparada por la Constitución

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Mientras el mandatario defiende la
Mientras el mandatario defiende la medida como un paso hacia la seguridad alimentaria, el gobernador denuncia una intromisión del Gobierno nacional en la autonomía territorial. - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político nacional con un mensaje dirigido al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de la polémica por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Concordia.

A través de su cuenta en X, el mandatario respondió a las críticas del gobernador antioqueño afirmando que las políticas nacionales se aplicarán en Antioquia conforme lo ordena la Constitución. Además, cuestionó el rechazo del dirigente departamental asegurando que esa oposición representa una resistencia a los valores democráticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no creo que usted luche porque no entren políticas nacionales en Antioquia, que entrarán como ordena la Constitución. Ustedes lo que no quieren es que entre la democracia”, escribió Petro, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó fuertes reacciones en los sectores políticos del país.

Petro respondió que las políticas
Petro respondió que las políticas nacionales sí se implementarán en Antioquia según lo establece la Constitución. - crédito @petrogustavo/X

El origen del enfrentamiento

El intercambio comenzó luego de que Andrés Julián Rendón manifestara su rechazo a la implementación de las APPA en el departamento, asegurando que esta medida vulnera la autonomía territorial de los municipios y departamentos, pues permite al Gobierno nacional intervenir en el uso del suelo y en las actividades económicas locales.

En su pronunciamiento en redes sociales, el gobernador señaló:

Antioqueños, seguiremos dando la batalla. No vamos a permitir la intromisión del gobierno Petro en la autonomía territorial con las denominadas APPA. En Concordia, ahora el gobierno Petro podrá decidir sobre usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas. Esta disposición, que se da desde un frío escritorio en la capital, es cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales”.

Rendón defendió la capacidad de Antioquia para garantizar su seguridad alimentaria, destacando que el departamento cuenta con la mayor producción agropecuaria del país, que ha incrementado cinco veces los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que actualmente tiene la cifra más baja de muertes por desnutrición infantil en los últimos 20 años.

“Los antioqueños no queremos ni necesitamos las APPA, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”, enfatizó el gobernador.

El gobernador rechazó la implementación
El gobernador rechazó la implementación de las APPA en Antioquia, argumentando que vulneran la autonomía territorial y representan una intromisión del Gobierno nacional en las decisiones locales. - crédito @AndresJRendonC/X

La respuesta del Ministerio de Agricultura

La controversia escaló rápidamente, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió a las acusaciones del gobernador asegurando que Rendón está mal informado sobre el alcance de la medida.

De acuerdo con la funcionaria, la declaratoria de APPA en Concordia no limita las actividades agropecuarias, sino que protege los suelos con vocación agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad productiva.

“Será el municipio, quien tiene la facultad constitucional de regular el uso del suelo, quien sobre esta determinante establezca los usos permitidos, compatibles y los prohibidos”, explicó Carvajalino.

Además, subrayó que la medida no busca imponer restricciones desde Bogotá, sino proteger cerca de 13.000 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate, banano, café, maíz y frutas, asegurando condiciones adecuadas para la producción de alimentos.

La ministra defendió con firmeza la iniciativa, señalando que las APPA no son una intervención sobre la autonomía territorial, sino una herramienta técnica y de planificación rural sostenible.

“Garantizar la producción de alimentos pasa por cuidar los territorios donde realmente se puede sembrar”, recalcó.

La ministra de Agricultura, Martha
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la declaratoria de las APPA en Concordia, afirmando que no limita la producción agropecuaria, sino que protege los suelos con vocación agrícola para garantizar la seguridad alimentaria del país. - crédito Ministerio de Agricultura

Contexto y propósito de las APPA

El Ministerio de Agricultura declaró el pasado 7 de octubre la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Concordia (Suroeste de Antioquia) mediante la Resolución 320 de 2025.

El proceso, que tomó casi un año, fue acompañado por el viceministro (e) de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, quien señaló que esta medida permitirá a los alcaldes contar con herramientas técnicas para la protección de los mejores suelos rurales.

El Gobierno nacional ha defendido la resolución como parte de una estrategia para identificar y proteger los suelos agrícolas estratégicos del país, evitando que sean ocupados por actividades mineras o ganaderas extensivas.

Según el Ministerio, las APPA forman parte de una política pública de seguridad alimentaria a largo plazo, que busca “ordenar el territorio bajo criterios productivos y ambientales, y no bajo intereses económicos inmediatos”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAndrés Julián RendónAntioquiaAPPAConcordiaMinisterio de AgriculturaMartha Carvajalinoautonomía territorialColombia-Noticias

Más Noticias

Petro anuncia que Santa Marta será sede de la Cumbre CELAC-Unión Europea el 9 y 10 de noviembre

El mandatario destacó que el encuentro buscará fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa, con énfasis en la transición energética, el desarrollo sostenible y la integración regional

Petro anuncia que Santa Marta

Escándalo en Redeban: investigan presunto uso indebido de datos bancarios durante la entrada en operación de Bre-B

El Banco de la República evalúa posibles irregularidades tras denuncias de clientes y penalistas sobre transferencias electrónicas donde la entidad habría accedido a información fuera de los canales autorizados

Escándalo en Redeban: investigan presunto

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 9 de octubre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y

Colombia: el pronóstico del tiempo en Bogotá este 9 de octubre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Colombia: el pronóstico del tiempo

Clima en Cali: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cali: conoce el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Deportes

La vez que Miguel Ángel

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones