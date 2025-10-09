Colombia

De 70 puñaladas asesinaron a un joven dentro de una estación de Policía: sería miembro de la banda delincuencial “Los Mexicanos”

“El Menor” era considerado un presunto integrante de la estructura criminal Los Mexicanos y que, presuntamente, actuaba como sicario por encargo al servicio de diversas bandas multicrimen

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Edinson Andrés Claro Torres, conocido
Edinson Andrés Claro Torres, conocido con el alias de el Menor, asesinado por otros reclusos en estación de Policía de Cúcuta - crédito redes sociales/X

La brutalidad del ataque que acabó con la vida de Edinson Andrés Claro Torres, conocido con el alias de “el Menor”, ha puesto en evidencia la compleja situación de violencia y criminalidad que atraviesa Cúcuta.

Según reportes de las autoridades recogidos por Vanguardia, el hombre de 28 años fue asesinado dentro de la Estación Centro de la Policía de Cúcuta tras recibir al menos setenta puñaladas por parte de otros reclusos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre y expusó la gravedad de la crisis de seguridad en la ciudad y en los puntos de reclusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima había sido capturada días antes en un operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), según información de Oro Noticias.

La detención se produjo en la avenida Los Libertadores, sector Las Cascadas, de El Malecón, cuando los agentes realizaban patrullajes de control.

Durante el procedimiento, Claro Torres, que se desplazaba en una motocicleta Yamaha negra de placa JBC91D, intentó huir al percatarse de la presencia policial y arrojó un objeto hacia la orilla del río Pamplonita.

Los uniformados verificaron que se trataba de una pistola con su respectivo cargador y 14 cartuchos calibre 9 milímetros, lo que motivó su captura inmediata. Además, le fueron incautados un teléfono celular Redmi Note 10 gris y la motocicleta.

El hombre de 28 años
El hombre de 28 años fue asesinado dentro de la Estación Centro de la Policía de Cúcuta tras recibir al menos setenta puñaladas por parte de otros reclusos - crédito redes sociales/X

Tras su detención, Claro Torres fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario, según detalló el medio de comunicación.

Sin embargo, su estadía en la estación policial fue breve, ya que la noche del miércoles fue víctima de un ataque letal.

De acuerdo con La Opinión, la gravedad de las heridas impidió que los esfuerzos médicos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz lograran salvarle la vida.

Prontuario criminal de alias el Menor

Desde 2017, acumulaba antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como procesos por hurto y homicidio.

En 2022 y 2023, fue judicializado por homicidio y, en mayo de 2023, protagonizó una fuga de un establecimiento carcelario, lo que sumó un proceso adicional por fuga de presos.

El hecho ocurrió la noche
El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre y expusó la gravedad de la crisis de seguridad en la ciudad y en los puntos de reclusión - crédito GOB

Además, en febrero de 2023, había sido detenido en el municipio de Los Patios por robo a mano armada, aunque recuperó la libertad pocos días después, según información de Vanguardia.

Los reportes oficiales coinciden en señalar que “el Menor” era considerado un presunto integrante de la estructura criminal Los Mexicanos y que, presuntamente, actuaba como sicario por encargo al servicio de diversas bandas multicrimen que operan en la ciudad.

Su actividad delictiva se extendía principalmente en las comunas 9 y 10 de Cúcuta, donde, según fuentes policiales citadas por Oro Noticias, era temido por los habitantes debido a constantes hechos de intimidación y robo a transeúntes. Las denuncias ciudadanas resultaron determinantes para su identificación y seguimiento.

El asesinato de Claro Torres se produce en un contexto de creciente violencia en Cúcuta, que, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por Vanguardia, se posiciona como la tercera ciudad más violenta de Colombia, con 243 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2025.

Su actividad delictiva se extendía
Su actividad delictiva se extendía principalmente en las comunas 9 y 10 de Cúcuta, donde, según fuentes policiales citadas por Oro Noticias, era temido por los habitantes debido a constantes hechos de intimidación y robo a transeúntes - crédito archivo Colprensa

La presencia de múltiples bandas delincuenciales, la disputa territorial entre grupos armados y la posible incursión de organizaciones neoparamilitares en la zona urbana han puesto en jaque la seguridad de la capital de Norte de Santander, a pesar de los esfuerzos coordinados de las autoridades.

Actualmente, las autoridades investigan las circunstancias exactas del homicidio dentro de la estación policial y buscan identificar tanto el arma utilizada como a los responsables directos del ataque, según reportó La Opinión.

Temas Relacionados

Los MexicanosEdinson Andrés Claro TorresEl menorJoven asesinado70 puñaladasCúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el software que permitió capturar a alias Black Jack y desmantelar su red: autoridades han podido interceptar chats de capos a nivel mundial

Sky ECC, la plataforma de mensajería cifrada, permitió a autoridades colombianas, españolas y europeas interceptar comunicaciones, coordinar detenciones y desarticular operaciones de drogas y lavado de activos

Este es el software que

El cantante Almighty es detenido en Medellín tras un incidente que encendió las alarmas en El Poblado

El cantante cubano desató un operativo policial en la ciudad por un comportamiento inusual que terminó con su traslado a una patrulla y dejó varias dudas por resolver

El cantante Almighty es detenido

Petro designará a exfiscal polémico en agencia anticorrupción: es cuestionado por filtrar información en caso “papá Pitufo”

La llegada de Andrés Marín Rodríguez causa malestar en la entidad, porque persisten dudas sobre su idoneidad para liderar procesos contra la corrupción en organismos estatales

Petro designará a exfiscal polémico

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile"

Universidad de Chile vs. Deportivo

Por afirmar que el fin de semana del 11 y 12 de octubre de 2025 podría haber racionamiento de gas en el Caribe, Petro le respondió a Efraín Cepeda: “Mentiroso”

El ex presidente del Senado publicó un video en redes sociales en el que alerta sobre la crisis de gas en la costa norte, especialmente para la industria de esa región

Por afirmar que el fin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

El cantante Almighty es detenido

El cantante Almighty es detenido en Medellín tras un incidente que encendió las alarmas en El Poblado

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

Plato de Ricardo Vesga desata controversia y lo aleja de los primeros cupos al Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: “Nada bueno”

Evelio Escorcia salió en defensa de su exesposa, Lily Díaz, en su pelea con Dayana Jaimes y los audios que la expusieron en redes

Westcol reveló la millonada que gasta en ropa y accesorios: esto es lo que cuesta un look completo

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores: así fue la historia

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta