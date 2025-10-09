De 70 puñaladas asesinaron a un joven dentro de una estación de Policía: sería miembro de la banda delincuencial “Los Mexicanos”

Edinson Andrés Claro Torres, conocido con el alias de el Menor, asesinado por otros reclusos en estación de Policía de Cúcuta - crédito redes sociales/X

La brutalidad del ataque que acabó con la vida de Edinson Andrés Claro Torres, conocido con el alias de “el Menor”, ha puesto en evidencia la compleja situación de violencia y criminalidad que atraviesa Cúcuta.

Según reportes de las autoridades recogidos por Vanguardia, el hombre de 28 años fue asesinado dentro de la Estación Centro de la Policía de Cúcuta tras recibir al menos setenta puñaladas por parte de otros reclusos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre y expusó la gravedad de la crisis de seguridad en la ciudad y en los puntos de reclusión.

La víctima había sido capturada días antes en un operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), según información de Oro Noticias.

La detención se produjo en la avenida Los Libertadores, sector Las Cascadas, de El Malecón, cuando los agentes realizaban patrullajes de control.

Durante el procedimiento, Claro Torres, que se desplazaba en una motocicleta Yamaha negra de placa JBC91D, intentó huir al percatarse de la presencia policial y arrojó un objeto hacia la orilla del río Pamplonita.

Los uniformados verificaron que se trataba de una pistola con su respectivo cargador y 14 cartuchos calibre 9 milímetros, lo que motivó su captura inmediata. Además, le fueron incautados un teléfono celular Redmi Note 10 gris y la motocicleta.

El hombre de 28 años fue asesinado dentro de la Estación Centro de la Policía de Cúcuta tras recibir al menos setenta puñaladas por parte de otros reclusos - crédito redes sociales/X

Tras su detención, Claro Torres fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario, según detalló el medio de comunicación.

Sin embargo, su estadía en la estación policial fue breve, ya que la noche del miércoles fue víctima de un ataque letal.

De acuerdo con La Opinión, la gravedad de las heridas impidió que los esfuerzos médicos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz lograran salvarle la vida.

Prontuario criminal de alias el Menor

Desde 2017, acumulaba antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como procesos por hurto y homicidio.

En 2022 y 2023, fue judicializado por homicidio y, en mayo de 2023, protagonizó una fuga de un establecimiento carcelario, lo que sumó un proceso adicional por fuga de presos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre y expusó la gravedad de la crisis de seguridad en la ciudad y en los puntos de reclusión - crédito GOB

Además, en febrero de 2023, había sido detenido en el municipio de Los Patios por robo a mano armada, aunque recuperó la libertad pocos días después, según información de Vanguardia.

Los reportes oficiales coinciden en señalar que “el Menor” era considerado un presunto integrante de la estructura criminal Los Mexicanos y que, presuntamente, actuaba como sicario por encargo al servicio de diversas bandas multicrimen que operan en la ciudad.

Su actividad delictiva se extendía principalmente en las comunas 9 y 10 de Cúcuta, donde, según fuentes policiales citadas por Oro Noticias, era temido por los habitantes debido a constantes hechos de intimidación y robo a transeúntes. Las denuncias ciudadanas resultaron determinantes para su identificación y seguimiento.

El asesinato de Claro Torres se produce en un contexto de creciente violencia en Cúcuta, que, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por Vanguardia, se posiciona como la tercera ciudad más violenta de Colombia, con 243 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2025.

Su actividad delictiva se extendía principalmente en las comunas 9 y 10 de Cúcuta, donde, según fuentes policiales citadas por Oro Noticias, era temido por los habitantes debido a constantes hechos de intimidación y robo a transeúntes - crédito archivo Colprensa

La presencia de múltiples bandas delincuenciales, la disputa territorial entre grupos armados y la posible incursión de organizaciones neoparamilitares en la zona urbana han puesto en jaque la seguridad de la capital de Norte de Santander, a pesar de los esfuerzos coordinados de las autoridades.

Actualmente, las autoridades investigan las circunstancias exactas del homicidio dentro de la estación policial y buscan identificar tanto el arma utilizada como a los responsables directos del ataque, según reportó La Opinión.